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Η νομική αυτή ενέργεια επηρεάζει σημαντικό μέρος του ρεπερτορίου της καλλιτέχνιδας, καθώς ο συνθέτης έχει δημιουργήσει περισσότερες από 400 επιτυχίες της.

Η δικαστική προσφυγή αποτελεί την κορύφωση μιας δημόσιας αντιπαράθεσης που περιλαμβάνει οικονομικές διαφωνίες και έντονες ανταλλαγές ανακοινώσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Νίκος Καρβέλας διαψεύδει ισχυρισμούς περί δανειοδότησής του από τρίτους και δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα πνευματικά του δικαιώματα, θεωρώντας τη συνεργασία τους οριστικά λήξασα.

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Στα δικαστήρια μεταφέρεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, καθώς ο γνωστός συνθέτης προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε νομικές κινήσεις με στόχο να εμποδίσει την τραγουδίστρια από το να ερμηνεύει στο εξής τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος.

Ειδικότερα, ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε χθες ασφαλιστικά μέτρα κατά της Άννας Βίσση, ζητώντας ουσιαστικά να της απαγορευτεί η εκτέλεση των τραγουδιών που φέρουν τη δική του υπογραφή.

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Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της Άννας Βίσση, καθώς ο Καρβέλας έχει γράψει τη συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων επιτυχιών της. Συνολικά, πρόκειται για περισσότερα από 400 τραγούδια, τα οποία αποτελούν βασικό κομμάτι της μουσικής πορείας και των ζωντανών εμφανίσεων της τραγουδίστριας.

Μάλιστα, σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του, ο συνθέτης είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στη δημόσια διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Η ένταση μεταξύ τους έγινε εμφανής μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ενώ στη συνέχεια προέκυψαν και οικονομικές διαφωνίες, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν δημόσιες ανακοινώσεις, δηλώσεις και αιχμές.

Πλέον, η διαφωνία περνά σε νομικό επίπεδο, με τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο Νίκος Καρβέλας να ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή επαγγελματική και προσωπική σχέση των δύο καλλιτεχνών.

Η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα

Με μια ανακοίνωση που αποτελείται από οκτώ σημεία, ο Νίκος Καρβέλας συνεχίζει τη δημόσια αντιπαράθεσή του με την Άννα Βίσση, η οποία έχει εξελιχθεί σε ανοιχτή σύγκρουση.

Η ανακοίνωση παρουσιάστηκε αρχικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με τον Νίκο Καρβέλα να απαντά σημείο προς σημείο στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί από την Άννα Βίσση και την εταιρεία παραγωγής. Μεταξύ άλλων, ο μουσικοσυνθέτης διαψεύδει όσα υποστηρίζονται περί δανείου, ξεκαθαρίζοντας πως «ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κ. Κούστα».

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Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται και στην Άννα Βίσση, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική επαγγελματική και καλλιτεχνική τους σχέση. «Κάποτε, Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίστροφο. Για να τελειώνουμε: όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσής του, ο Νίκος Καρβέλας αφήνει να εννοηθεί ότι προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να υπερασπιστεί τα πνευματικά του δικαιώματα στα τραγούδια. «Αγαπητοί, χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους, πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

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H Άννα Βίσση, μιλώντας προφανώς και εξ ονόματος της εταιρείας παραγωγής, εξέδωσε χθες μια δημόσια ανακοίνωση ως απάντηση στο δελτίο τύπου μου. Αυτά είναι όσα έχω να πω, για την ώρα:

Η Εταιρεία παραγωγής και η Άννα υποστηρίζουν ότι ήμουν ενήμερος για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και «περήφανος» για αυτό που θα παρουσίαζαν. Ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο (ερήμην μου) γεγονός ήμουν – όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Περήφανος, όχι. Και δεν υπήρξα, ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κας Μέρμηγκα/Κούστα, οι οποίες, άλλωστε, μου απαγόρευσαν να έχω οποιοδήποτε ρόλο, δημιουργικό ή συμβουλευτικό στην συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην «αλλοιώσω» το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν.

Με την ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Εμμέσως αλλά σαφώς, επιβεβαιώνει, επίσης, ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης της δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο ΟΑΚΑ, εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα.

Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει, βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα, για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο (επιπλέον, ασφαλώς, των όποιων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης). Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια. Η «θέση» τους (αποφεύγω συνειδητά σκληρότερο χαρακτηρισμό) ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα, και μάλιστα (τα μισά) υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο τύπου μου, να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα.

Τα περί δήθεν απειλών μου να «διασύρω» και να «καταστρέψω» την Άννα, σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, είναι αστειότητες και ψεύδη. Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Να τη διασύρω για ποιον λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα; Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου. Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράσθηκα. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια: η Άννα, με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων, έθεσε συνειδητά (και ίσως προγραμματισμένα) τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον.

Το σημείο όμως της ανακοίνωσης που πραγματικά ξεπερνά το όριο του ανεκτού είναι εκείνο στο οποίο, με μια εντελώς χαοτική και ακατανόητη διατύπωση (όπου συμφύρονται, άτακτα, δήθεν «δάνεια» και δήθεν «εξυπηρετήσεις»), η Άννα μιλάει για δήθεν «εξυπηρέτηση» ύψους 500.000 ευρώ που υποτίθεται πως μου έκανε ο κ. Κούστας, και μάλιστα, επειδή «είχα ανάγκη». Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κ. Κούστα. Όπως λέγεται, το «κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα». Μαθαίνω όμως τώρα, από την ανακοίνωση της Άννας, ότι ειδικά το κεφάλαιο του κ. Κούστα έχει τουλάχιστον μεγάλη καρδιά. Φαίνεται πως η εταιρεία παραγωγής του κ. Κούστα μπορεί να αισθάνεται άβολα όταν πρέπει να πληρώσει σε έναν δημιουργό αυτά που δικαιούται, αλλά, αντ’ αυτού, ο ίδιος ο κ. Κούστας επιδίδεται σε «φιλανθρωπία» για να με βοηθήσει (προφανώς ως «αναξιοπαθούντα»). Αλλά επειδή η μεγαλοψυχία και η φιλανθρωπία έχουν, φαίνεται, και τα όριά τους, από όσα διαβάζω στην ανακοίνωση της Άννας συνάγεται ότι ο κ. Κούστας δεν με «ελέησε» ακριβώς: υποτίθεται μου «δάνεισε» ποσά για να του τα επιστρέψω (ελπίζω, τουλάχιστον, άτοκα). Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τα όσα αναφέρω στο δικό μου δελτίο τύπου ως λαϊκισμό. Αναρωτιέμαι ποια λέξη μπορεί να αποδώσει την κατασκευή μιας τόσο ακραίας μυθοπλασίας, με την οποία οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στο σημείο να αυτοπαρουσιάζονται ως «φιλάνθρωποι».

Στο σημείο αυτό, θα παρακάμψω τόσο την Εταιρεία όσο και την Άννα Βίσση και θα στραφώ στο κοινό: κατανοώ απόλυτα ότι όλη αυτή η συζήτηση περί αμοιβών φαντάζει προκλητική σε ανθρώπους που παλεύουν να βγάλουν τον μήνα. Θα ήθελα όμως να απευθύνω μια ερώτηση σε εκείνους που παρακάμπτουν το θέμα αρχών, που τίθεται εδώ, επικεντρώνοντας στο ύψος των χρημάτων. Ας αναρωτηθούν οι ίδιοι το εξής, και ας απαντήσουν ανυπόκριτα: αν ο μόχθος και η εργασία τους αποτελούσε την βασική πρώτη ύλη του υψηλού κέρδους ενός τρίτου που την εκμεταλλεύεται, θα δέχονταν να αποποιηθούν τα δικαιώματά τους; Πέρα από το θέμα αρχών, όποιος με ξέρει, γνωρίζει ότι δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη διαχείριση και εξοικονόμηση χρημάτων. Αυτή είναι και η αιτία που, όσο εξωφρενικό και να ακούγεται σε τρίτους, όσο καιρό συμπορευόμασταν, η Άννα έχει όντως χρειαστεί να με στηρίξει οικονομικά. Όπως και εγώ εκείνην. Αυτή την αμοιβαία στήριξη, που έδωσα και που έλαβα, ωστόσο, ποτέ δεν την εξέλαβα ως απλοχεριά ή μεγαλοψυχία. Θεωρούσα πάντα ότι η αλληλοστήριξη είναι κάτι αυτονόητο για δύο ανθρώπους που έχουν συμπορευτεί με τον τρόπο που έχουμε συμπορευτεί εμείς. Κάποτε, Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίστροφο. Για να τελειώνουμε: όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει.

Κάτι αποκλειστικά για την Άννα: τίποτα δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση για το καλλιτεχνικό μέρος, που αποτελεί την αφετηρία και τον κορμό της θέσης μου. Όλη η ανακοίνωση αναλώνεται στα χρήματα. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία. Η ουσία είναι τα ίδια τα τραγούδια, η δική της ερμηνεία και η διάδραση με τον κόσμο. Εάν η Άννα θεωρεί ότι η διάδραση με τον κόσμο στο ΟΑΚΑ ήταν η ίδια με όλες τις άλλες εμφανίσεις της, πλανάται. Δεν είναι θέμα επιλογής «χώρων». Όπως έχω πει, είναι σύγκρουση μεταξύ τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων. Μετά και από όσα έμαθα περί «φιλανθρωπίας» και τα όσα υπέστην ως προσβολή, δικαιούμαι να προσθέσω: και νοοτροπιών.

Και κάτι τελευταίο περί «κόντρας». Η θεωρία του πολέμου διδάσκει το εξής: στον πόλεμο, δεν είναι σοφό να ξεμένεις σε μια θέση αποκομμένη από πόρους. Αγαπητοί, χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους, πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν.

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