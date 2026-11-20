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Μια πιο ανάλαφρη πλευρά της καθημερινότητάς της αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους η Άννα Βίσση, μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. Σε αυτό, η τραγουδίστρια ετοιμάζει τη βαλίτσα της, έχοντας ως μουσική υπόκρουση το «Fabulous» και χορεύοντας στον ρυθμό του τραγουδιού.

Η ίδια εμφανίζεται στην γκαρνταρόμπα της, όπου δοκιμάζει ρούχα, διαλέγει αξεσουάρ και χορεύει μπροστά στην κάμερα, απολαμβάνοντας τη διαδικασία της προετοιμασίας. Μάλιστα, δεν παραλείπει να αντιμετωπίσει με χιούμορ το πακετάρισμα, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Στο τέλος απλά τα πετάω όλα μέσα».

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Πέρα από την ευδιάθετη διάθεσή της, ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η μουσική επένδυση που επέλεξε για το βίντεο. Συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση χρησιμοποίησε το τραγούδι «Fabulous» από το άλμπουμ «Απαγορευμένο», που κυκλοφόρησε το 2008. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο σταθμό στη δισκογραφική της πορεία, καθώς ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της έπειτα από 28 χρόνια χωρίς τη συνεργασία του Νίκου Καρβέλα.