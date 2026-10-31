Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μεταμφιεσμένοι σε… «Βίσση – Καρβέλας» γιόρτασαν το Χάλογουιν η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης, με τον δεύτερο να μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από την εμφάνισή τους.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να ντυθεί «ο εαυτός της», φορώντας ένα κόκκινο σύνολο με γούνα στην ίδια απόχρωση και ψηλοτάκουνα μποτάκια. Από την άλλη, ο Ηλίας Ψινάκης ανέλαβε να υποδυθεί τον Νίκο Καρβέλα, ολοκληρώνοντας τη μεταμφίεσή του με μια κάπα και λευκή περούκα.

Advertisement

Advertisement

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Β*ίσση – Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… η @annavissiofficial !!! Happy Halloween*».

Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Η τραγουδίστρια, από την πλευρά της, δεν έχει προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις για το ζήτημα, πέρα από την ανακοίνωση που είχε δημοσιεύσει στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.