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Η Πέγκυ Ζήνα μίλησε για την καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα ξεπεράσουν την κρίση στη σχέση τους, γιατί έχουν αγαπηθεί βαθιά.

Όσα δήλωσε η Πέγκυ Ζήνα για το «διαζύγιο» Βίσση – Καρβέλα

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», υποστήριξε ότι πρόκειται για μια κατάσταση που δεν θα έχει διάρκεια: «Δεν είναι ακριβώς σχόλιο αυτό που θα πω, είναι ένα ένστικτο που έχω. Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν αγαπηθεί βαθιά και είμαι σίγουρη ότι αυτό όλο που γίνεται είναι μια φάση, η οποία θα περάσει».

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Στη συνέχεια, μίλησε για τη σόουμπιζ, εξηγώντας πως, παρότι πάνω στη σκηνή δεν έχει αποκρύψει την αλήθεια της, έχει αισθανθεί αρκετές φορές φόβο και απόσταση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο συγκεκριμένος χώρος:

«Στη σκηνή δεν έχω κρύψει την αλήθεια μου. Έχω κρυφτεί από φόβο, δηλαδή έχω νιώσει πολλές φορές ότι δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, με τον τρόπο που λειτουργεί. Εκτός σκηνής πάντα ξεχνάω το λόγο που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά. Λέω “τι δουλειά έχω εγώ με όλους αυτούς που συναναστρέφομαι και είναι μέσα σε αυτή τη δουλειά της σόουμπιζ γενικότερα”. Με αυτούς έχω βρεθεί πολλές φορές απέναντι ψυχικά».

Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο που έχει ο σύζυγός της στη ζωή της, περιγράφοντάς τον ως το πρόσωπο που της προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια: «Ο σύζυγός μου είναι το ηρεμιστικό στην υπόλοιπη ζωή μου, είναι το λιμάνι μου».