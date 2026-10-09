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Ο πατέρας της κοπέλας διαχωρίζει τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη στο παιδί του.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις στον οργανισμό του θανόντος αποκάλυψαν τη συνύπαρξη προποφόλης και βενζοδιαζεπινών, ουσίες που ενδέχεται να προκάλεσαν αναπνευστική ανεπάρκεια ή σοκ.

Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές αναμένουν την ποσοτική ανάλυση των ουσιών και την ιστολογική αξιολόγηση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τραπεζικό λογαριασμό εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό, που φέρεται να ανήκει στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς.

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Λίγο μετά τις 8 το πρωί πέρασε το κατώφλι του ανακριτή η 19χρονη κόρη του ζεύγους των γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κατάθεση της κοπέλας πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του πατέρα της, το οποίο είχε κατατεθεί πριν από την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη φέρεται να ανέφερε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν είχε δει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Ερωτήσεις δέχθηκε και για την πλασμαφαίρεση στην οποία την είχε υποβάλει η μητέρα της, με την ίδια να φέρεται να επιβεβαιώνει ότι ακολούθησε τη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία, όπως υποστήριξε, ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Πλασμαφαίρεση με μέθη

Η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης με χορήγηση μέθης συνιστά μια απολύτως ασφαλή μέθοδο. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της ότι οι ενέργειές της ήταν ακίνδυνες, είχε υποστηρίξει στην απολογία της ότι υπέβαλε στην ίδια ακριβώς διαδικασία την 19χρονη κόρη της, δέκα ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή, δηλώνοντας διατεθειμένη να προσκομίσει φωτογραφικό και οπτικό υλικό.

«Το επιχείρημα είναι ότι “εγώ που έκανα αυτές τις ενέργειες τις θεωρούσα τόσο ακίνδυνες που έκανα μέχρι και στο παιδί μου”», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΕΡΤnews ο ποινικολόγος Κώστας Ντάλτας.

Τον ισχυρισμό αυτόν αποστασιοποιείται και διαχωρίζει πλήρως ο 58χρονος παθολόγος, σύζυγος και συγκατηγορούμενος της γιατρού, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την πλασμαφαίρεση στην κόρη τους και ότι, εφόσον πραγματοποιήθηκε, έγινε εν αγνοία του.

Τα τοξικολογικά ευρήματα και η ποσοτική ανάλυση

Τα πρώτα στοιχεία από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, πέραν της προποφόλης, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες, μια κατηγορία φαρμάκων με κατασταλτική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις επιπτώσεις από τη συνέργεια των ουσιών αυτών σε συνδυασμό με την προποφόλη. Όπως επισημαίνεται, η μία ουσία πολλαπλασιάζει τη δράση της άλλης, γεγονός που μπορεί να επιφέρει επιβράδυνση της αναπνοής έως και πλήρη άπνοια, καρδιαγγειακό σοκ και άμεσο κίνδυνο βαθέος κώματος.

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Η διαδικασία βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου. Μετά την ποιοτική ανάλυση, ακολουθεί η ποσοτική ανάλυση, κατά την οποία τα εργαστηριακά στελέχη θα εξετάσουν τη δοσολογία των ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή. Το στάδιο αυτό κρίνεται καθοριστικό για να διαπιστωθεί αν υπήρξε τοξική αντίδραση σε συνδυασμό με την πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, οι ιστολογικές εξετάσεις κατέδειξαν ισχαιμία του μυοκαρδίου, και ερευνάται εάν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση ή αν ο θάνατος προήλθε από συνδυασμό ουσιών.

Έρευνα για οικονομικά στοιχεία στο εξωτερικό

Την ίδια στιγμή, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει εντοπίσει λογαριασμό εκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκή τράπεζα, στον οποίο φέρεται να είναι δικαιούχοι οι δύο γιατροί του ιατρείου της Καρνεάδου. Η Αρχή βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες ξένες τράπεζες προκειμένου να επαληθεύσει τους δικαιούχους και να εξακριβώσει εάν τα κεφάλαια αυτά συνδέονται με τις ιατρικές πράξεις και θεραπείες που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο.

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