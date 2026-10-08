Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου, Αλέξιου Κούτρου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την 1η Οκτωβρίου στη Γορτυνία .

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, κτηνοτρόφος ενημέρωσε τις Αρχές για την παρουσία ενός ατόμου σε υπό κατασκευή κτίσμα στο Καλονέρι.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο 50χρονος εντοπίστηκε ζωντανός και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ΕΚΑΒ τον έχει μεταφέρθει για προληπτικές εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας.

Για τον εντοπισμό του είχαν κινητοποιηθεί όλες αυτές τις ημέρες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ, καθώς και το «Χαμόγελο του Παιδιού» και εθελοντικές οργανώσεις, που συμμετείχαν στις έρευνες.

Η είδηση του εντοπισμού του Αλέξιου Κούτρου έβαλε τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του, των φίλων του και όλων όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση αναζήτησής του.

Πηγή: www.kalimera-arkadia.gr