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Τις ημερομηνίες και τα ευρήματα των ελέγχων που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο ιατρείο του γιατρού στο Κολωνάκι, καθώς και έγγραφα από την υπόθεση, παρουσίασε η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ρεπορτάζ στις 10», με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα έγγραφα αποτυπώνουν τις ενέργειες που έγιναν από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν αναφορές σε ιατρικό εξοπλισμό, αιτήματα για την κατάθεση δικαιολογητικών, αλλά και την απομάκρυνση συγκεκριμένου μηχανήματος από το ιατρείο.

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Η εκπομπή παρουσίασε, επίσης, αποσπάσματα από το ένταλμα σύλληψης του γιατρού. Σε αυτά, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, του αποδίδονται ευθύνες τόσο για τη διενέργεια της πλασμαφαίρεσης όσο και για τον χρόνο που φέρεται να πέρασε μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε πρόβλημα υγείας.