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Η τραγουδίστρια παραμένει στην κατοικία της στην Εκάλη, όπου σχεδιάζει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα με τους στενούς συνεργάτες της.

Η Άννα Βίσση και η εταιρεία παραγωγής της δεν προτίθενται προς το παρόν να απαντήσουν δημόσια στην πρόσφατη επιστολή του Νίκου Καρβέλα.

Ο Νίκος Καρβέλας ανακοίνωσε το τέλος της προσωπικής και επαγγελματικής τους σχέσης, ενώ ο ίδιος προετοιμάζει τη μετακόμισή του σε νέα κατοικία στο Καστρί.

Το επόμενο προγραμματισμένο ταξίδι της Άννας Βίσση θα πραγματοποιηθεί σε λίγες εβδομάδες, με προορισμό τη Νέα Υόρκη για τη συνάντηση με την κόρη της.

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Μία σειρά φημών και δημοσιευμάτων τα τελευταία 24ωρα θέλει την Άννα Βίσση να έχει αποδράσει εκτός Ελλάδας. Αρχικά είχε ακουστεί ότι βρίσκεται στο Μαϊάμι, στη συνέχεια ειπώθηκε ότι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να περάσει τρεις μέρες μαζί με την κόρη της και τα εγγόνια της ενώ από χθες, Τετάρτη, γράφεται ότι βρίσκεται σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μαζί με τη στενή φίλη και συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα και πως μάλιστα οι δύο γυναίκες θα επέστρεφαν στην Ελλάδα για τα γενέθλια του γιου της τελευταίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Άννα Βίσση δεν ταξίδεψε ποτέ στο εξωτερικό– μάλιστα το μεσημέρι της Πέμπτης βρισκόταν μαζί με πρόσωπα από το στενό επαγγελματικό της περιβάλλον στο σπίτι της στην Εκάλη σχεδιάζοντας με προσοχή και ψυχραιμία τα επόμενά τους βήματα.

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Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας στα γενέθλια της κόρης τους στο Athenee το 2022 (photo:Studio Panoulis)

Αυτή τη στιγμή το μόνο προγραμματισμένο ταξίδι της Ελληνίδας σταρ είναι σε λίγες εβδομάδες αφού, όπως σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή, περνάει σχεδόν έναν μήνα στη Νέα Υόρκη μαζί με την αγαπημένη της κόρη και τα εγγόνια της.

Θα απαντήσει η Άννα Βίσση στον Νίκο Καρβέλα;

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, ούτε η Άννα Βίσση, ούτε η εταιρεία παραγωγής σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μία νέα ανακοίνωση– απάντηση στη σημερινή οργισμένη επιστολή του Νίκου Καρβέλα που γράφει οριστικά τους τίτλους τέλους στην πολύχρονη συνεργασία τους αλλά και την προσωπική τους σχέση.

Η Άννα Βίσση με τον Γιάννη Κούστα, τη Βάνα Λαβίδα και τη Νινέτα Βαφειά στο φιλανθρωπικό δείπνο του σωματείου MDA στο Conrad Athens τον περασμένο Μάιο (Photo: Studio Panoulis).

Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει η HuffPost, η Άννα Βίσση έχει ήδη ηχογραφήσει κάποια νέα τραγούδια με τον Νίκο Καρβέλα, τα οποία θα περιλαμβάνονταν στο πρώτο άλμπουμ που θα κυκλοφορούσαν με την Άννα Βίσση στo νέo της δισκογραφικό label, Vission Music, ενώ τη διανομή θα είχε η προηγούμενη εταιρεία της, Panik Records στην οποία εξακολουθεί να ανήκει ο Νίκος Καρβέλας.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, αυτή την εποχή ο Νίκος Καρβέλας και η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, επιβλέπουν την κατασκευή μίας νέας, πολυτελούς κατοικίας στο Καστρί, όπου ετοιμάζονται να μετακομίσουν μέσα στους επόμενους μήνες.