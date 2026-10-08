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Η Τουρκία εξετάζει πώς θα βοηθήσει την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας εν μέσω της σύγκρουσής της με τους Χούθι της Υεμένης, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας πως το Σύμφωνο της Μέκκας είναι αμυντική συμμαχία και η Τουρκία δεν θα στείλει στρατό σε μια άλλη χώρα για να επιτεθεί αλλού.

Όπως είπε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με την υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας στην Άγκυρα, αξιωματούχοι αναζητούσαν τρόπους να συμβάλει η Τουρκία, ειδικά στην αεράμυνα. Παράλληλα ανέφερε πως η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα σταλεί σύντομα στην εθνοσυνέλευση προς επικύρωση.

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Με πληροφορίες από Reuters, Daily Sabah