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Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συμπεριφορά της τραγουδίστριας έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς δεν είναι πλέον τόσο προσιτή και φιλική.

Σύμφωνα με τον παραγωγό, η στάση της Άννας Βίσση ενδέχεται να επηρεάζεται από τις νέες παρέες της, άποψη που συμμερίζεται και ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο Μίλτος Καρατζάς κάλεσε την τραγουδίστρια να χαμηλώσει τους τόνους και να επιδιώξει την εξομάλυνση των σχέσεών της με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

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Την αλλαγή που έχει παρατηρήσει στη συμπεριφορά της Άννας Βίσση τα τελευταία χρόνια σχολίασε ο Μίλτος Καρατζάς, με αφορμή τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον Νίκο Καρβέλα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Mega Non Stop» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο μουσικός παραγωγός αναφέρθηκε στη μακρόχρονη γνωριμία του με τους δύο καλλιτέχνες, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος είχε συμβάλει στην αρχή της κοινής τους πορείας. Όπως είπε, τους γνωρίζει εδώ και 47 χρόνια και είχε συμμετάσχει στη δημιουργία του δίσκου από τον οποίο προέκυψε η επιτυχία «Δώδεκα».

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«Εγώ τους έχω φέρει τους δυο τους μαζί. Το πρώτο τραγούδι που έκανε μεγάλη επιτυχία, το “Δώδεκα”, εμείς το κάναμε. Πήρα την Άννα στην εταιρεία, κάναμε έναν δίσκο με πέντε τραγουδια του Καρβέλα και πέντε του Βαρδή και από αυτό το άλμπουμ βγήκε το “Δώδεκα”, έγινε επιτυχία και η Άννα έγινε τεράστια σταρ, ενώ πριν δεν την ήξεραν. Αυτά έχουν γίνει πριν από 47 χρόνια. Είμαι φίλος, λοιπόν, και γνωστός των παιδιών εδώ και 47 χρόνια», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Μίλτος Καρατζάς υποστήριξε ότι ο Νίκος Καρβέλας διατηρούσε πάντα τον απόλυτο χαρακτήρα που, κατά τον ίδιο, παρουσιάζει και σήμερα. Αντίθετα, όπως ανέφερε, η Άννα Βίσση ήταν παλαιότερα πιο ήρεμη και προσιτή, ενώ εκτιμά ότι η συμπεριφορά της έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια.

«Και πάντα ο Νίκος ήταν αυτός που βλέπετε σήμερα, αλλά η Άννα δεν ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα. Θέλω να πω ότι ο Νίκος ήταν πάντα απόλυτος, δεν μπορούσες εύκολα να τον πείσεις για κάτι. Ή Άννα όμως ήταν πάντα ήρεμη, φιλική, ένα υπέροχο πλάσμα, καταπληκτικός άνθρωπος – πέραν της καταπληκτικής φωνής και ομορφιάς της – αλλά τα τελευταία δυο χρόνια η Άννα έχει αλλάξει. Δεν είναι πια τόσο ανοιχτή και τόσο φιλική», τόνισε.

Ο μουσικός παραγωγός αποκάλυψε ακόμη ότι η τελευταία φορά που μίλησε με την τραγουδίστρια ήταν πριν από περίπου έναν χρόνο. Παρότι, όπως είπε, δεν είχαν συχνή επικοινωνία, θεωρεί ότι η αλλαγή στη συμπεριφορά της είναι αντιληπτή και από άλλους ανθρώπους στον χώρο της μουσικής.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε και την άποψη του φίλου του, Λάκη Γαβαλά, για τη στάση της Άννας Βίσση απέναντι στις νέες παρέες της.

«Αυτή την αλλαγή δεν την είδα μόνο εγώ, τη βλέπουμε όλοι όσοι είμαστε στη δουλειά, στη μουσική βιομηχανία. Δεν είναι πια τόσο ήρεμη και “να τα βρούμε”. Θα σας πω τι έχει πει ο καλός μου φίλος, Λάκης Γαβαλάς. Η Άννα συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται για να ευχαριστήσει τις νέες παρέες της και νομίζω ότι αυτό ισχύει».

Τέλος, ο Μίλτος Καρατζάς ανέφερε ότι σε αρκετά ζητήματα συμφωνεί με τον Νίκο Καρβέλα σχετικά με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, ενώ απηύθυνε έκκληση στην τραγουδίστρια να χαμηλώσει τους τόνους και να προσπαθήσει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τις δύο πλευρές.

«Ηρέμησε. Να τα πας καλά και με τη μία πλευρά και την άλλη και να έχεις άποψη για ότι γίνεται», είπε, προσθέτοντας ότι η κόρη της ενδέχεται να είναι το πρόσωπο που θα μπορούσε να την πείσει να ηρεμήσει και να βάλει τέλος στην ένταση.