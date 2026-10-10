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Η ίδια θυμήθηκε τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια ενός χωρισμού τους, αποκαλύπτοντας πως ο Νίκος Καρβέλας της ζήτησε να γράψει τραγούδια με διαφορετικό χαρακτήρα.

Η στιχουργός περιέγραψε έντονες διαφωνίες που προέκυψαν κατά τη δημιουργική διαδικασία, επιμένοντας στις δικές της επιλογές για τους στίχους των κομματιών.

Παράλληλα, επισήμανε πως η Άννα Βίσση διατηρούσε επικοινωνία με τον Νίκο Καρβέλα ακόμα και μετά τον χωρισμό τους για επαγγελματικά ζητήματα.

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Η στιχουργός μίλησε για τη σχέση του πρώην ζευγαριού, θυμήθηκε τη συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα σε έναν από τους χωρισμούς του με την Άννα Βίσση και εξέφρασε την αισιοδοξία της για την εξέλιξη της μεταξύ τους σχέσης.

Για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα μίλησε το πρωί του Σαββάτου (10.10.2026) η Εύη Δρούτσα. Η γνωστή στιχουργός, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τους δύο καλλιτέχνες και έχει ζήσει από κοντά τη σχέση τους, αναφέρθηκε τόσο στο ταλέντο τους όσο και σε περιστατικά από την περίοδο που είχαν χωρίσει.

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Αρχικά, η Εύη Δρούτσα μίλησε με θερμά λόγια για τους δύο καλλιτέχνες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργική πλευρά του Νίκου Καρβέλα.

«Για μένα, ο Νίκος Καρβέλας είναι υπερταλαντούχος. Ο άνθρωπος που είναι υπερταλαντούχος έχει και τις δικές του σκέψεις. Δεν το ξέρετε ότι ο Νίκος έχει κάνει ποιητικές συλλογές, έχει κάνει δύο βιβλία. Δεν είναι άνθρωπος που ψάχνεται μόνο με τους στίχους. Έπειτα γυρνάνε και λένε ναι, η Άννα που είναι υπέρτατη. Είναι πάρα πολύ καλή φωνή η Άννα».

Στη συνέχεια, θυμήθηκε πώς ξεκίνησε η συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα σε μια περίοδο που εκείνος και η Άννα Βίσση είχαν χωρίσει. Όπως περιέγραψε, ο ίδιος την προσέγγισε ζητώντας της να γράψει τραγούδια που θα είχαν διαφορετικό χαρακτήρα.

«Δούλεψα μαζί τους σε ένα χωρισμό τους. Αλλιώς δεν θα δούλευα μαζί τους. Με παίρνει μια μέρα ο Νίκος και μου λέει χωρίσαμε με την Άννα. Είμαι, λέει, στην Αγγλία, στο Λονδίνο, χωρίσαμε. ‘Θέλω να μου γράψεις τραγούδια γιατί θέλω να της κάνω τώρα κάτι διαφορετικό’.. Του στέλνω το πρώτο τραγούδι που του έστειλα. Ήταν το Διαζύγιο, η Παράγραφος 62. Ένα συγκλονιστικό κομμάτι, συγκλονιστικό, το οποίο για να πάρω τα μέτρα, να μη γίνω ρεζίλι στους δικηγόρους, τα πήρα από το δικό μου διαζύγιο».

Η στιχουργός αναφέρθηκε και στο τραγούδι «Είμαι πολύ καλά», αποκαλύπτοντας τη διαφωνία που είχε με τον Καρβέλα για έναν στίχο του. Όπως είπε, εκείνος ήθελε να αλλάξει τη φράση «με αγάπη φιλική», ωστόσο η ίδια επέμεινε στη δική της εκδοχή.

«Αυτός που έκανε πάντα πρώτη κίνηση ήταν η Άννα. Με παίρνει ο Νίκος τηλέφωνο. Έγραψα το «Είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά, σε αγαπώ πολύ, με αγάπη φιλική» και με παίρνει. Τι πάει να πει με αγάπη φιλική; Να μου το αλλάξεις; Νίκο, λέω, άσε με να προβλέπω κι εγώ κάτι. Άσε με να προβλέπω κι εγώ κάτι, δεν το αλλάζω. Α, κι εγώ είμαι ο Νίκος Καραβέλας. Ε, κι εγώ είμαι η Εύη Δρούτσα. Εσύ τώρα είσαι στο Λονδίνο. Εγώ είμαι στην Αθήνα. Θα δουλεύω με τον Κορκολή. Ήρθα να δουλέψω μαζί σου. Τελείωσε. Έληξε. Θα βάλω αυτό που θέλω. Και το έβαλα όπως ήθελα».

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Τέλος, η Εύη Δρούτσα περιέγραψε ένα περιστατικό από την περίοδο που έκανε παρέα με την Άννα Βίσση, όταν η τραγουδίστρια εξακολουθούσε να επικοινωνεί με τον Καρβέλα, παρά τον χωρισμό τους. Όπως θυμήθηκε, η ίδια είχε αντιληφθεί ότι η Βίσση είχε απευθυνθεί στον πρώην σύντροφό της για ζητήματα που αφορούσαν τον δίσκο.

«Με την Άννα λοιπόν, που κάναμε παρέα εδώ, είχε μια σχέση τότε, πήγαμε διακοπές, γυρίσαμε. Μούγκα αυτή, μούγκα ο Νίκος. Πηγαινοερχόταν στο Λονδίνο η Άννα. Της λέω, έχετε χωρίσει με τον Νίκο, που μένεις; Και γυρνάω και της λέω, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. ‘Άννα, πάμε τώρα στην εταιρεία να μιλήσουμε για το δίσκο. Έχει τελειώσει, έτσι;’. ‘Ναι, ναι, μου λέει, ναι, ο Νίκος θέλει κι αυτό’. Τη χάνω σε μια στιγμή μέσα στην εταιρεία. Λέω, βρε παιδιά, πού πήγε η Άννα; Είναι σε αυτό, λέει, το δωμάτιο. Πάω και μίλαγε με τον Νίκο. Της έκανα εγώ νοήματα. Της λέω, είναι που δεν θα έπαιρνες τον Νίκο τηλέφωνο με τίποτα. Εσύ τον πήρες για να σου πει τι να γράφεις στο εξώφυλλο», είπε, ενώ συμπλήρωσε πως «ο Νίκος έκανε πάντα ότι ήθελε, αυτός έφτιαξε την Άννα».

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