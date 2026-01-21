Τη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η Marseaux για σχόλιο της Εύης Δρούτσα που αφορούσε την εμφάνισή της, κατά την παρουσίαση του τραγουδιού της για τους ελληνικούς τελικούς της Eurovision 2026.

«Περίμενα να πει κάτι άλλο. Πίστευα ότι είναι ένα κοριτσάκι. Έχει καλή φωνή. Εδώ βγήκε μια μικρομέγαλη να βγάλει έξω το σώμα της. Πρώτα απ’ όλα δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω. Επίσης, μιμήθηκε άλλη από το εξωτερικό. Γιατί; Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε μια ξενομανία να τραγουδάμε ξένα τραγούδια. Πολλοί θέλουν να βγάλουν ξένες λέξεις. Είμαστε στην Ελλάδα, σε μια χώρα που το ζεμπέκικο και το χασάπικο ήταν δικό μας», ήταν τα λόγια της στιχουργού στο Πρωινό, τα οποία έφεραν την αντίδραση της νεαρής τραγουδίστριας.

Advertisement

Advertisement

«Από πότε σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων;»

Δεν έχω προλάβει να σας μιλήσω ακόμα γιατί συμβαίνουν όλα παράλληλα. Ήθελα να σας πω, πως σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα μηνύματα, για την αγάπη που έχετε δείξει στο κομμάτι. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο και ελπίζω να κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο act στον εθνικό ημιτελικό και να σας αρέσει και εσάς. Παράλληλα να πω, ότι γυρνούσα χθες από την πρόβα, ανέμελη και είδα ένα link που μου είχε στείλει ο μπαμπάς μου. Το πατάς; Και είδα ότι η κυρία Δρούτσα», είπε αρχικά σε story που έκανε στο Instagram και συνέχισε:

Υπενθυμίζεται ότι η Marseaux είναι μεταξύ των φαβορί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 και διαγωνίζεται με το τραγούδι «Χάνομαι» στον πρώτο ελληνικό ημιτελικό.