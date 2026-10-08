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Ο σχεδιαστής εκτίμησε ότι ο Νίκος Καρβέλας δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί τις αλλαγές στην εικόνα και την καλλιτεχνική πορεία της Άννας Βίσση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιθυμία της καλλιτέχνιδας για προσωπική απελευθέρωση και έκφραση αποτέλεσε πιθανή αιτία για τις εντάσεις που προέκυψαν μεταξύ τους.

Ο Λάκης Γαβαλάς χαρακτήρισε τη διακοπή της συνεργασίας τους ως άστοχη, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν εκ νέου για ένα κοινό δημιουργικό αποτέλεσμα.

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Μια διαφορετική οπτική για τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα έδωσε ο Λάκης Γαβαλάς, προτείνοντας στους δύο καλλιτέχνες να επανεξετάσουν τη μεταξύ τους σχέση και να βρουν έναν νέο τρόπο συνεργασίας.

Μιλώντας την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο σχεδιαστής ανέφερε πως, κατά την άποψή του, οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν εκ νέου και να δημιουργήσουν κάτι που θα τους εκφράζει και τους δύο.

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«Εγώ δίνω μια δικαιολογία της χαζομάρας -με την πολύ καλή έννοια- που διέπει και τους δύο και θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσαν να το διαπραγματευτούν ξανά. Είναι βλακεία για μένα να πετάξουν όλο αυτό το πράγμα. Εγώ θα πρότεινα να γράψουν μια καινούργια παραγγελία που να είναι και στα μέτρα και των δύο. Ο ένας να την επιλέγει και ο άλλος να την πουλάει και να είναι ευτυχισμένο το κοινό το οποίο είναι και καταναλωτές».

«Δεν αποδέχτηκε όλη αυτή την αλλαγή»

Ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε και στους λόγους που, σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, οδήγησαν στη ρήξη, υποστηρίζοντας πως ο Νίκος Καρβέλας δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί τις αλλαγές που είχαν σημειωθεί στην εικόνα και την καλλιτεχνική πορεία της Άννας Βίσση.

«Εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέσω τηλεφώνων και άλλων πραγμάτων, πολύ πριν. Θεωρώ ότι δεν αποδέχτηκε όλη αυτή την αλλαγή. Όχι γιατί θα του έπαιρναν την Άννα, αλλά γιατί θεωρούσαν ότι μπορεί για την Άννα να είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, που η Άννα δεν είχε μάθει έτσι και κάπου την συνεπήρε ένα άλλο όνειρο, το οποίο όμως καλλιτεχνικά δεν θα μπορούσε να είναι σαν το δικό τους. Σαν αυτές τις ώρες που καθόντουσαν εκεί να φτιάξουν τις μουσικές τους και όλα».

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής σχολίασε την ανάγκη της Άννας Βίσση να δοκιμάσει νέα πράγματα και να εκφραστεί διαφορετικά, σημειώνοντας πως οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να δημιούργησαν εντάσεις.

«Η Άννα το καταλαβαίνει. Απ’ την άλλη μεριά έχει και τους ενθουσιασμούς που μπορεί να της λείπανε σαν μικρό κορίτσι, σαν μια πενηντάρα, εξηντάρα, και τους βρήκε τώρα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ένα άτομο σαν την Άννα να τους απορρίψει και τους ζει αυτή τη στιγμή. Κακώς για μένα. Δηλαδή εγώ όταν βλέπω ας πούμε σε μια εικόνα σε μια θάλασσα, να είναι ντυμένη με ένα μισό στήθος έξω και να έρχεται κάποιος και να της λέει “αυτό είναι χιτάρα”, δεν νομίζω ότι την δικαιολογεί αυτή η υπόσταση όταν έχει αυτή τη φωνή».

Η αλλαγή στην εικόνα της Άννας Βίσση

Ο Λάκης Γαβαλάς εκτίμησε πως η Άννα Βίσση επιδίωξε να απελευθερωθεί καλλιτεχνικά και προσωπικά, ενώ η νέα εικόνα και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο επέλεξε να εκφράζεται φαίνεται, σύμφωνα με όσα ανέφερε, να αποτέλεσαν σημείο τριβής με τον Νίκο Καρβέλα.

«Τον Νίκο τον ενοχλούσαν ίσως όλα αυτά τα πράγματα. Τους άλλους τους ενοχλούσε γιατί δεν αφήναν την Άννα να το χαρεί όπως επέλεξε να το χαίρεται, γιατί κανείς δεν την πίεσε να είναι έτσι. Και τελικά εκεί ήρθε αυτός ο διαπληκτισμός και θεωρεί ότι δεν ήταν πια στο βεληνεκές που έπρεπε. Η Άννα έλεγε “τι λες βρε Νίκο μου, τόσο καιρό στερήθηκα, τώρα θέλω να απελευθερωθώ”», κατέληξε.