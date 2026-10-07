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Ο σχεδιαστής διευκρίνισε πως η κριτική του εκφράστηκε με καλή πρόθεση και αφορούσε αποκλειστικά την εικόνα της καλλιτέχνιδας και όχι την αξία της.

Παράλληλα, ο Γαβαλάς αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που δέχτηκε από το fan club της τραγουδίστριας, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Τόνισε ότι η άποψή του πηγάζει από το προσωπικό του ενδιαφέρον και την πεποίθηση ότι η καλλιτέχνις μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα.

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Τις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βίσση στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, εκφράζοντας την άποψη ότι η εμφάνισή της θα μπορούσε να είναι διαφορετική και να αναδεικνύει περισσότερο την παρουσία της στη σκηνή. Ο σχεδιαστής, πάντως, διευκρίνισε ότι η κριτική του γίνεται με καλή πρόθεση και χωρίς διάθεση να προσβάλει την τραγουδίστρια.

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «The 2night Show» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εμφάνιση της Άννας Βίσση στη sold out συναυλία της στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παράλληλα, τη συνέκρινε με την περσινή εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο, για την οποία είχε επίσης εκφράσει δημόσια την άποψή του.

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«Χειρότερα για μένα»

Μιλώντας για τα ρούχα που επέλεξε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, ο σχεδιαστής εξήγησε ότι, κατά τη γνώμη του, το styling δεν ήταν αντάξιο της μεγάλης σκηνικής παρουσίας της. Παράλληλα, περιέγραψε πώς θα φανταζόταν ο ίδιος την έναρξη μιας τόσο μεγάλης συναυλίας.

«Τα είδα τα ρούχα. Χειρότερα για μένα. Δηλαδή τι είναι αυτά; Τρία layer σουτιέν σε μια γυναίκα που έχει ένα κορμί σαν λαμπάδα; Λείπει ένα μαύρο ωραίο tuxedo να ανοίξει τη συναυλία με μία πολυμελή ορχήστρα και να πει ένα από τα υπέροχα τραγούδια της που είναι αμέτρητα και μετά να καβαλήσει, να πάει εδώ εκεί, να κάνει τα διάφορα. Αυτά όμως τα λέω με αγάπη».

Ο Λάκης Γαβαλάς τόνισε στη συνέχεια ότι η συγκεκριμένη κριτική δεν αφορά την αξία της Άννας Βίσση ως καλλιτέχνιδας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται συνολικά στη σκηνή.

Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε στη Σελίν Ντιόν και στην εικόνα που, όπως είπε, έχει δημιουργήσει μέσα από τις εμφανίσεις της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της.

«Δεν τα λέω για άλλο λόγο και γι’ αυτό με είχε συναρπάσει η Σελίν Ντιόν για δύο πράγματα και το ανέφερα και αυτό και είπα μία όλη η παρουσία της από το πώς βγαίνει από το ξενοδοχείο της, πού διασκεδάζει, πού τρώει, πώς σέβεται ένα κοινό, πώς δείχνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πέσει από την υγεία του και να ξανασηκωθεί, γιατί αυτή ήταν παράλυτη από το όλο της το μυϊκό σύστημα. Δούλεψε πάρα πολύ με αυτό. Βγήκε και συναρπάζει με ρούχα, με κόμμωση, με τα πάντα».

«Η Ελληνίδα αυτή μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα»

Ο σχεδιαστής αναφέρθηκε και στην πολυετή παρουσία του στον χώρο της μόδας, υποστηρίζοντας ότι η άποψή του για το styling δεν αποτελεί προσπάθεια να προκαλέσει δημοσιότητα.

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Παράλληλα, περιέγραψε το προσωπικό ενδιαφέρον που είχε για την εμφάνιση της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και επανέλαβε πως η πρόθεσή του ήταν να επισημάνει ότι θεωρεί πως η τραγουδίστρια μπορεί να παρουσιάσει ακόμη περισσότερα στη σκηνή.

«Δηλαδή δεν μπορώ μετά από 55 χρόνια που έχω ρίξει εκατομμύρια για το στιλ, πραγματικά τα έχω ρίξει. Εγώ δεν λέω ένα σλόγκαν για να γίνω διάσημος. Το λέω με τα έργα μου. Όχι, να παρεξηγηθώ για κάτι τέτοιο είναι κρίμα, αλλά τέλος πάντων, ας είναι καλά. Εγώ της έστειλα και καλή επιτυχία από την καρδιά μου το έκανα. Αγωνιούσα, όσο μπορούσα να δω στιγμιότυπα γιατί ήμουν έξω. Τα πήγε καλά; Τι έγινε; Όταν την είδα εκεί πάνω είπα “Θεέ μου πώς είναι εκεί πάνω; Ίλιγγος”. Αυτό το νοιάξιμο με νοιάζει εμένα. Η Ελληνίδα αυτή μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα και το λέω για καλό και όχι για κανέναν άλλο λόγο».

Η αντίδραση από το fan club της Άννας Βίσση

Ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε επίσης στην αντίδραση που, όπως είπε, δέχτηκε από μέλη του fan club της Άννας Βίσση, λίγο πριν από την τηλεοπτική του εμφάνιση.

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Όπως περιέγραψε, δέχτηκε κριτική για τις προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με το στιλ της τραγουδίστριας, ενώ σχολίασε και τη φράση ότι «τον κλώτσησε» η Άννα Βίσση.

«Το hate που είχα σήμερα συγκεκριμένα πριν έρθω εδώ πέρα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν από το φαν κλαμπ της Άννας Βίσση, που μου είπε ότι “καλά έκανε η Άννα και σε κλώτσησε και βγάζεις καθημερινά κακία”. Και δεν κατάλαβα το γιατί. Του είπα ότι χαίρομαι που σέβεσαι την Άννα Βίσση σαν φαν κλαμπ της, αλλά δεν με κλώτσησε κανείς, γιατί το να κλωτσάς είναι βία και θεωρώ ότι η Άννα Βίσση και όλο το περίβλημα ποτέ δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει τη βία. Παράπονα έκανε, ότι εγώ μίλησα για το στιλ της. Αυτό έγινε πέρυσι. Για όλον τον κόσμο είναι λατρεμένο πλάσμα. Μου λείπει αυτή η γνωριμία. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα μεταξύ μας».

Κλείνοντας, ο σχεδιαστής απευθύνθηκε στο fan club της τραγουδίστριας και ζήτησε συγγνώμη σε περίπτωση που οι δηλώσεις του προκάλεσαν αναστάτωση, διευκρινίζοντας για ακόμη μία φορά ότι η κριτική του αφορούσε τα ρούχα και όχι την ίδια την Άννα Βίσση.

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«Καταρχήν θέλω να πω στο φαν κλαμπ ότι ζητώ συγγνώμη αν τους τάραξα για κάτι το οποίο δεν είχα καμία τέτοια διάθεση. Μα καμία. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιούν κάποιο όρο που έχουν δανεισμένο από έναν καλλιτέχνη για να χρησιμοποιούν τη βία. “Κλώτσησες” είναι πάρα πολύ άσχημο. Είχα κρίνει τα ρούχα της. Δεν μου άρεσε ούτε το Dolce & Gabbana με τους οποίους είμαι και συνεργάτης. Τι της δώσανε, ούτε μου άρεσε και εκείνη που το υποστήριξε, γιατί την Άννα την είχα για πολύ πιο υψηλό πράγμα. Αυτό είπα. Δεν αμφισβήτησε κανείς την ίδια».