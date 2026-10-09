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Ο Νίκος Γρίτσης αποκάλυψε πως υπήρξε πρόσφατη επικοινωνία με την πλευρά της Άννας Βίσση, καθώς του ζητήθηκε να προτείνει τραγούδια για μια πιθανή συνεργασία με την τραγουδίστρια στο προσεχές διάστημα.

Ο στιχουργός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Επόμενη Κίνηση», που προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη απόφαση του συνθέτη να έχει τον τελικό λόγο σχετικά με το ποιοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τα τραγούδια που έχει γράψει.

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Ο Νίκος Γρίτσης ανέφερε αρχικά πως έχει επικοινωνήσει τόσο με την τραγουδίστρια όσο και με τον συνθέτη, προτού αποκαλύψει ότι δέχτηκε πρόταση να καταθέσει τραγούδια που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας ενδεχόμενης συνεργασίας του με την Άννα Βίσση.

Όπως διευκρίνισε, η συγκεκριμένη επικοινωνία είχε προηγηθεί της δημόσιας αντιπαράθεσης ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι κατά λίγες ημέρες.

«Έχει τύχει να μιλήσω μαζί τους. Πρόσφατα μου έχει ζητηθεί από την πλευρά της κυρίας Βίσση να δώσω κάποια τραγούδια για πιθανή συνεργασία στο άμεσο μέλλον. Πριν γίνει αυτό, 3-4 μέρες πριν» εξήγησε.

Ο στιχουργός σημείωσε σε άλλο σημείο της συζήτησης ότι στον χώρο της μουσικής δεν υπάρχουν εγγυήσεις, καθώς ακόμη και τραγούδια που έχουν ήδη επιλεγεί για να συμπεριληφθούν σε έναν δίσκο μπορεί τελικά να αντικατασταθούν από άλλα.

Επιπλέον, αποκάλυψε πως η προοπτική να γράψει τραγούδια για την Άννα Βίσση αποτελεί μια προσωπική επιθυμία που κουβαλά από την παιδική του ηλικία.

«Τώρα βέβαια αυτά δεν μπορείς να τα ξέρεις ποτέ στον καλλιτεχνικό χώρο, γιατί και ένα τραγούδι που είναι σίγουρα σε ένα δίσκο μέσα μπορεί να αλλάξουν γνώμη και να βάλουν κάτι άλλο. Θα ήθελα να γράψω στη Βίσση, είναι ένα απωθημένο παιδικών χρόνων».