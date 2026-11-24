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Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκαν ξανά η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας, καθώς οι δύο καλλιτέχνες ανακοίνωσαν σχεδόν ταυτόχρονα τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα, μέσα από τα προσωπικά τους προφίλ στα social media, το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου.

Έπειτα από σχεδόν πέντε δεκαετίες κοινής μουσικής διαδρομής και συνεργασίας που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία, οι δύο πλευρές φαίνεται πλέον να ακολουθούν ξεχωριστούς δρόμους. Μάλιστα, η φημολογούμενη ρήξη στη σχέση τους έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με κάθε νέα κίνησή τους να συγκεντρώνει τα βλέμματα.

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Αννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Οι σχεδόν ταυτόχρονες ανακοινώσεις που άναψαν φωτιές – Τα νέα μουσικά τους σχέδια

Τι ετοιμάζουν η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας

Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε ότι στις 30 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει η ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού «Κόντρα», όπως παρουσιάστηκε στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα τραγούδι που δεν φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, σε αντίθεση με πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες της τραγουδίστριας.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Νίκος Καρβέλας ανακοίνωσε τη δική του νέα δισκογραφική δουλειά, αποκαλύπτοντας ότι στις 26 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ του με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια».

Η χρονική σύμπτωση των δύο ανακοινώσεων δεν πέρασε απαρατήρητη, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ενδιαφέρον για τις σχέσεις των δύο καλλιτεχνών, αλλά και για τη νέα, ξεχωριστή δημιουργική πορεία τους.

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