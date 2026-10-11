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Η σύγκρουση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα δεν αφορά πλέον μόνο δύο προσωπικότητες που σφράγισαν την ελληνική δισκογραφία. Στην ίδια δημόσια συζήτηση συναντιούνται η δημιουργική ιδιοκτησία, οι αμοιβές των μεγάλων συναυλιών, οι οικογενειακές σχέσεις και οι πληροφορίες για φορολογικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εκτός από τον Καρβέλα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνει και η Βίσση.

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Από τη συναυλία στη δημόσια αντιπαράθεση

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οικονομικές αξιώσεις που αποδόθηκαν στον Νίκο Καρβέλα για τη χρήση των τραγουδιών του σε μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση. Στη δημοσιότητα αναφέρθηκε ποσό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για το νόημα και τη βάση των απαιτήσεων.

Η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts υποστήριξε δημόσια ότι είχε εκπληρώσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις της και ότι κατέβαλε προκαταβολή 250.000 ευρώ στην Αυτοδιαχείριση. Υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε συνάψει ιδιαίτερη συμφωνία με τον συνθέτη για τη συναυλία. Πρόκειται για θέση της εταιρείας, όχι για ανεξάρτητο πόρισμα.

Τι ακριβώς μπορεί να απαγορεύσει ο δημιουργός;

Ο Καρβέλας γνωστοποίησε την ανάκληση εξουσίας διαχείρισης ορισμένων δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης των έργων του από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε τίτλους περί «απαγόρευσης» των τραγουδιών του. Όμως η ζωντανή εκτέλεση, η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και η διάθεση προϋπαρχουσών ηχογραφήσεων αποτελούν διαφορετικές χρήσεις, με διαφορετικές άδειες και νομικές προϋποθέσεις.

Δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες γενική, τελεσίδικη δικαστική απαγόρευση να μεταδίδονται τα τραγούδια του από ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις. Ο δικηγόρος της Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχει διατυπώσει τη θέση ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί δικαστικά η ερμηνεία τους από την τραγουδίστρια. Η νομική διαφορά, όμως, δεν επιλύεται με τηλεοπτικές δηλώσεις.

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Η Βίσση πριν και πέρα από τον Καρβέλα

Ο Καρβέλας έγραψε τεράστιο μέρος του ρεπερτορίου που ταυτίστηκε με την Άννα Βίσση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλη η καλλιτεχνική διαδρομή της αρχίζει και τελειώνει στις δικές του συνθέσεις. Πριν από την κυρίαρχη συνεργασία τους, η Βίσση είχε ερμηνεύσει τραγούδια σημαντικών δημιουργών και είχε ήδη ξεχωρίσει.

Ενδεικτικά, το «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή», το «Κίτρινο, γαλάζιο και μενεξεδί» και το «Όσο έχω φωνή» υπενθυμίζουν ότι η τραγουδίστρια διαθέτει ιστορία πέρα από τη συνθετική υπογραφή Καρβέλα. Σε μεταγενέστερη φάση, ο δίσκος «Απαγορευμένο» (2008) και τραγούδια όπως το «Στην πυρά», το «Ρίσκο» και το «Από μακριά κι αγαπημένοι» ανέδειξαν συνεργασίες με άλλους δημιουργούς.

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Εδώ βρίσκεται και το παράδοξο: ακόμη κι αν η Βίσση μπορεί να διαμορφώσει πρόγραμμα χωρίς τραγούδια του Καρβέλα, μεγάλο μέρος της συλλογικής μνήμης του κοινού έχει οικοδομηθεί πάνω στη συνεργασία τους. Και για τον ίδιο τον δημιουργό, η φωνή της Βίσση συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση πολλών έργων του.

Η Σοφία και οι άνθρωποι της μουσικής

Η κόρη τους, Σοφία Καρβέλα, βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα. Ορισμένες χαρακτηρίστηκαν αινιγματικές, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί ότι αποτελούσαν ευθεία τοποθέτηση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς.

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Στον καλλιτεχνικό χώρο καταγράφηκαν διαφορετικές αντιδράσεις. Ο Χρήστος Λούλης σχολίασε επικριτικά την ιδέα απαγόρευσης ερμηνείας τραγουδιών, ενώ ο Τάσος Ξιαρχό άσκησε κριτική σε επιλογές της σκηνικής παραγωγής. Ο στιχουργός Νίκος Γρίτσης, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, αναφέρθηκε σε προσέγγιση για πιθανή νέα συνεργασία με τη Βίσση. Πρόκειται για διαφορετικές προσωπικές παρεμβάσεις, όχι για ενιαία θέση της μουσικής βιομηχανίας.

Τα 850.000 ευρώ και τα ερωτήματα της ΑΑΔΕ

Το ρεπορτάζ της HuffPost έθεσε το ευρύτερο θέμα της διαφάνειας στη μουσική βιομηχανία και των συναυλιών με μεγάλα έσοδα. Παράλληλα, δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ αναφέρθηκαν σε φορολογικές αναζητήσεις εγγράφων, σε ποσό 850.000 ευρώ και σε συναλλαγές που φέρεται να εξετάζονται.

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Τα πραγματικά ερωτήματα είναι συγκεκριμένα: πώς τιμολογούνται τα εισιτήρια και οι υπηρεσίες, πώς δηλώνονται οι αμοιβές των ερμηνευτών και των δημιουργών, ποια παραστατικά αντιστοιχούν σε κάθε πληρωμή και πώς ελέγχονται οι συμβάσεις και οι αποδόσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Η διαφάνεια απαιτεί έλεγχο των στοιχείων, αλλά και πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και στο φορολογικό απόρρητο.

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Το ερώτημα της Κυριακής

Η υπόθεση Βίσση – Καρβέλα έχει το στοιχείο της προσωπικής ρήξης που τραβά τα βλέμματα. Έχει όμως και ένα δημόσιο ερώτημα μεγαλύτερης σημασίας: ποιοι κανόνες ισχύουν για τα οικονομικά των συναυλιών εκατομμυρίων και πώς εφαρμόζονται στην πράξη; Η απάντηση δεν μπορεί να προκύψει από φήμες ούτε από υπαινιγμούς. Χρειάζονται συμβάσεις, νόμιμα παραστατικά, τεκμηριωμένες τοποθετήσεις και, όπου υπάρχει έλεγχος, οι επίσημες διαδικασίες.

Η δημιουργική κληρονομιά των δύο καλλιτεχνών ανήκει στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Τα δικαιώματα, οι οικονομικές αξιώσεις και οι φορολογικές υποχρεώσεις τους, όμως, πρέπει να κρίνονται με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για όλους.

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Πηγές: HuffPost Greece: https://www.huffingtonpost.gr/ikonomia/sto-kadro-tis-aade-i-mousiki-viomichania-anoigei-o-fakelos-gia-tis-synavlies-ton-ekatommyrion-evro-meta-ti-sygkrousi-annas-vissi-nikou-karvela-erotimata-gia-tin-proelefsi-ton-850-000e/