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«ΦΩΣ» (για ακρίβεια, «FΩS») είναι ο τίτλος της έκθεσης φωτογραφίας από τον γνωστό παρουσιαστή Γρηγόρη Αρναούτογλου, από τις 8 ως τις 11 Οκτωβρίου στο TAF (the art foundation).

Πρόκειται για τη δεύτερη έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου, και διεξάγεται με την υποστήριξη του Betsson Foundation. Μέρος των εσόδων θα προσφερθεί στο «Σπίτι του Παιδιού».

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Ο κ. Αρναούτογλου αφήνει για λίγο στην άκρη τον ρόλο του παρουσιαστή και παρουσιάζει στο κοινό μια πλευρά του η οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικά ενδιαφέροντα. Όπως είπε στη HuffPost στα εγκαίνια της έκθεσης την Πέμπτη, η κεντρική ιδέα είναι να δοθεί «ζωή» στις φωτογραφίες μέσω φωτός: «Οι φωτογραφίες ουσιαστικά δεν έχουν ζωή- προσπάθησα να τους βάλω ζωή και να δώσω χαρά. Προσπαθώ να ξεκινήσω την επανάσταση του χρώματος σε ένα μουντό γκρι σκηνικό που συμβαίνει γενικά στη ζωή μας».

Πλήθος επισκεπτών βρέθηκε την Πέμπτη στα εγκαίνια της έκθεσης, μεταξύ των οποίων διάσημοι και μη. Αξίζει να σημειωθεί πως στους σκοπούς της έκθεσης είναι η ευαισθητοποίηση όσον αφορά στην αντιμετώπιση των φαινομένων εκφοβισμού/ bullying.