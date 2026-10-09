Συζήτηση του Προέδρου του Eurogroup και Υπ. Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη με τον δημοσιογράφο των N.Y Times Τόμας Φρίντμαν για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στα πλαίσια του Athens Democracy Forum 2026, Πέμπτη 1 0κτωβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

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To ECOFIN άναψε «πράσινο φως», εγκρίνοντας επίσημα την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Η Αθήνα λαμβάνει έγκριση, ώστε να μην εγγραφεί στις δαπάνες του Προϋπολογισμού το κόστος για το πακέτο μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου.

Σε δήλωσή του μετά την απόφαση, ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι η έγκριση επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα είναι «μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα, που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων».

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Όπως εξήγησε, η ρήτρα επιτρέπει στη χώρα να προχωρήσει σε κρίσιμες επενδύσεις, οι οποίες θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτηση της Ελλάδας από διεθνείς κρίσεις.

Ο υπουργός τόνισε ότι, παράλληλα, η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν.

«Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε. Με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, δυναμική οικονομία και μεγαλύτερη ασφάλεια για την κοινωνία», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.