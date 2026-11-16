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Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου λαμβάνουν οι επιδοτήσεις καυσίμων, καθώς συνεχίζεται η πίεση στις διεθνείς τιμές.

Συγκεκριμένα, από την 16η έως και τις 30 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται στα:

•20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.

•15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

•10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

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Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη, με το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, να εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος των κυβερνητικών παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται έως τώρα σε 1,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 950 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.