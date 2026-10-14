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Παράλληλα θεσπίζεται νέα δράση προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση αλιέων από ζημιές στα δίχτυα τους που προκαλούνται από προστατευόμενα θαλάσσια είδη.

Η κυβέρνηση έχει καταβάλει συνολικά 41 εκατομμύρια ευρώ για αντίστοιχες ζημιές την τριετία 2022-2024 και 25 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της ουκρανικής κρίσης.

Παραμένει ενεργό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών με προϋπολογισμό 16 εκατομμυρίων ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τη 16η Οκτωβρίου 2026.

Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης της αλιείας που επιτρέπει τη χρηματοδοτική αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου για την περίοδο 2028-2034.

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Την αύξηση της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς. Η σχετική απόφαση ελήφθη σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί ο διπλασιασμός της επιδότησης για τους επαγγελματίες αλιείς κατά την περίοδο Απριλίου – Αυγούστου. Συγκεκριμένα, για τον Απρίλιο και τον Μάιο η ενίσχυση αυξήθηκε στα 32 λεπτά ανά λίτρο, από 16 λεπτά που ίσχυαν προηγουμένως, ενώ για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 24 λεπτά ανά λίτρο, αντί των 12 λεπτών.

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Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε μια νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αποζημίωση των αλιέων για τις ζημιές που προκαλούνται στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως τα δελφίνια, οι φώκιες και οι θαλάσσιες χελώνες. Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

Οι ενισχύσεις προς τους επαγγελματίες αλιείς

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει έμπρακτα τους αλιείς της χώρας τα τελευταία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Ειδικότερα:

Αποζημιώσεις 41 εκατ. ευρώ για ζημιές στα δίχτυα: Κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 41 εκατ. ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς, για ζημιές που υπέστησαν τα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, μεταξύ των οποίων δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες. Οι αποζημιώσεις αφορούσαν την τριετία 2022-2024.

Κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 41 εκατ. ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς, για ζημιές που υπέστησαν τα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, μεταξύ των οποίων δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες. Οι αποζημιώσεις αφορούσαν την τριετία 2022-2024. Ενίσχυση 25 εκατ. ευρώ λόγω της ουκρανικής κρίσης: Το 2022, κατά την αρχική περίοδο της κρίσης, καταβλήθηκαν 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς. Η οικονομική στήριξη κάλυψε το πρόσθετο κόστος και την απώλεια εισοδήματος που προέκυψαν από τις αναταράξεις στην αγορά και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το 2022, κατά την αρχική περίοδο της κρίσης, καταβλήθηκαν 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς. Η οικονομική στήριξη κάλυψε το πρόσθετο κόστος και την απώλεια εισοδήματος που προέκυψαν από τις αναταράξεις στην αγορά και την εφοδιαστική αλυσίδα. Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από επαγγελματίες αλιείς που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τα σκάφη τους λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από επαγγελματίες αλιείς που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τα σκάφη τους λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης για την περίοδο 2028-2034: Για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια, στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ενίσχυσης της αλιείας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης για την ανανέωση και την αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου.

Η δήλωση του Μαργαρίτη Σχοινά

Αναφερόμενος στις νέες παρεμβάσεις, ο υπουργός Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, υπογράμμισε ότι η στήριξη των αλιέων αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης.

Όπως δήλωσε: «Όπως έχουμε πει από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, η στήριξη των αλιέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Μετά τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για το 5μηνο Απριλίου-Αυγούστου, προχωράμε σε μία ακόμα γενναία αύξηση της επιδότησης, σύμφωνα με την προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού, στα 40 λεπτά για το 2μηνο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Επιπλέον, ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα των χιλιάδων παράκτιων ψαράδων, με νέα δράση ύψους 15 εκατ. ευρώ για να τους αποζημιώσουμε για τις ζημιές στα δίχτυα τους, μεταφέροντας πόρους από άλλες δράσεις. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Στηρίζουμε έμπρακτα τους αλιείς, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, εξαντλούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας».