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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 10,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ιδιοκτητών σκαφών στους κλάδους της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η ενίσχυση αφορά ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας και αλιείας σε εσωτερικά ύδατα, καθώς και ιδιοκτήτες σκαφών που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας.

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Στόχος του μέτρου είναι να μετριαστούν οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών των καυσίμων στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Το καθεστώς θα καλύψει το πρόσθετο κόστος καυσίμων που προκύπτει από την κρίση στη Μέση Ανατολή, για καύσιμα που αγοράστηκαν από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο του 2026.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, βάσει των αγορών καυσίμων, με ανώτατο ποσό τις 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Το καθεστώς θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Το ελληνικό καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), το οποίο υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο πληροί τις προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου και έκρινε ότι είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς να επηρεάζει δυσμενώς τους όρους των εμπορικών συναλλαγών σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό συμφέρον.

Στη βάση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.