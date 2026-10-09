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Την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλιείς, όπως όμως διαμηνύουν στην ανακοίνωσή τους, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων σε σχετική τους ανακοίνωση αναφέρουν πως «θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες μέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και την υπόσχεση του πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά» και προσθέτουν πως: «Δεν επαναπαυόμαστε, δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση, αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».

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Η συνάντηση με τον πρωθυπυργό

Υπενθυμίζεται ότι αντιπροσωπεία αλιέων συναντήθηκαν χθες (8/10) με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Σκουριές και είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου και ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους:



«Συνάδελφοι, μετά από έναν δύσκολο και απαιτητικό αγώνα που δώσαμε όλοι μας όλα τα εργαλεία μαζί, καταφέραμε να δείξουμε την εντυπωσιακή δύναμή μας με ήθος και αξιοπρέπεια και πως στα δύσκολα είμαστε όλοι μια γροθιά και αυτό δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να πάει χαμένο.

Θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες ημέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης αλλά και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά.

Δεν επαναπαυόμαστε δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».

Χωρίς φρέσκα ελληνικά ψάρια η αγορά

Η απόφασή τους αναμένεται να ανακουφίσουν την αγορά. Οσο καιρό τα αλιευτικά παρέμεναν δεμένα, για εννέα ημέρες, οι ιχθυόσκαλες ήταν κλειστές, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκουν κυρίως κατεψυγμένα ψάρια ή αλιεύματα ιχθυοκαλλιέργειας.