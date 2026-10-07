Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αλιείς πέτυχαν τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου μέσω ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους παραγωγής.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη νέα ενίσχυση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τους επόμενους μήνες.

Η κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την περαιτέρω στήριξη του κλάδου, με σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, οι αλιείς έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους έως τις 16 Οκτωβρίου 2026.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα νέο πλαίσιο στήριξης για την περίοδο 2028-2034 που περιλαμβάνει την ανανέωση του αλιευτικού στόλου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια μικρή νίκη πέτυχαν οι αλιείς μετά την απεργιακή τους κινητοποίηση, καταφέρνοντας να διπλασιάσουν την επιδότητηση αλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο (αντί για 16 λεπτά) για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά (αντί για 12 λεπτά) για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026 μέσω ενίσχυσης de minimis (ήσσονος σημασίας), με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους..

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς.

Advertisement

Advertisement

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η νέα παρέμβαση εξασφαλίζει για τον κλάδο, στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λιπάσματα, που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας.

Η Κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου για να αντιμετωπισούν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν:

41 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν το 2024 και το 2025 σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες, για 3 έτη (2022-2024).



– Κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης, το 2022 καταβλήθηκαν 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς ως αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος και το χαμένο εισόδημα που προκάλεσε η διατάραξη της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας.



-Στις 16 Οκτωβρίου 2026, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επαγγελματιών αλιέων για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.



Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε καταρχήν το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στήριξη της αλιείας την περίοδο 2028-2034, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στήριξης για την ανανέωση και αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου.