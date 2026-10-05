Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν επαγγελματίες αλιείς στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και το υψηλό κόστος λειτουργίας των αλιευτικών τους σκαφών Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

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Με εκπροσώπους των επαγγελματιών αλιέων συναντήθηκε σήμερα το πρωί ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος, καθώς συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του κλάδου.

Στη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία των αλιέων παρουσίασε αναλυτικά τα αιτήματα που έχει θέσει, καθώς και τους προβληματισμούς που έχουν οδηγήσει στις κινητοποιήσεις.

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Από την πλευρά του, ο κ. Μάγγος ξεκαθάρισε ότι τα βασικά ζητήματα που αποτελούν τον πυρήνα των κινητοποιήσεων δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όπως εξήγησε, η πλειονότητα των αιτημάτων που τέθηκαν αφορά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αντίστοιχα, τα ζητήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και την οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών του κλάδου, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των αλιέων ότι τα αιτήματά τους θα διαβιβαστούν στα υπουργεία που είναι αρμόδια για την εξέτασή τους.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα αιτήματα θα αξιολογηθούν και πως θα εξεταστούν οι δυνατότητες για την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη στήριξη του αλιευτικού κλάδου.