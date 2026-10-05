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Σε κινητοποιήσεις προβαίνουν οι αλιείς, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων και άλλα προβλήματα του κλάδου τους.

Κύριο αίτημα είναι η μείωση της τιμής του πετρελαίου, ενώ επίσης σημαντικό πρόβλημα είναι η οικονομική ζημιά από τις καταστροφές στον εξοπλισμό τους λόγω του υπερπληθυσμού των δελφινιών.

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Στο λιμάνι του Πειραιά επαγγελματίες αλιείς απέκλεισαν την πύλη Ε1. Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, aπαιτούν, μεταξύ άλλων, την άμεση ενεργοποίηση προγράμματος για την απόσυρση των σκαφών τους με δίκαιες αποζημιώσεις ενώ υπενθυμίζεται πως από την 1η Οκτωβρίου έχουν προχωρήσει σε επ’ αόριστον στάση εργασίας, ζητώντας από την Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα.

Παράλληλα, οι αλιείς έχουν αιτηθεί συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με το Thestival, στη Θεσσαλονίκη οι αλιείς για πέμπτη ημέρα έχουν δεμένα τα σκάφη τους στην παλιά παραλία, ενώ το βράδυ απέκλεισαν την Ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα, προκειμένου να μην αφήσουν κανέναν έμπορο να φέρει εισαγόμενα ψάρια.

«Η ιχθυόσκαλα έκλεισε κατόπιν συνεννόησης με τους εμπόρους οι οποίοι είναι στο πλευρό μας και είναι προς τιμήν τους όμως ένας δύο από αυτούς αθέτησαν το λόγο τους και έφεραν τούρκικα ψάρια. Ήρθαν να πουλήσουν στον ελληνικό λαό τουρκικά ψάρια ενώ όλη η αλιεία είναι σταματημένη στην Ελλάδα. Είναι ανήθικο και δεν θα το επιτρέψουμε», δήλωσε ο Ιωάννης Μαρίτσας μέλος του ΔΣ της πανελλήνιας ένωσης ιδιοκτητών σκαφών μέσης αλιείας.

Οπως λένε οι επαγγελματίες, η ιχθυόσκαλα θα παραμείνει κλειστή επ’ αόριστον. «Να ξέρει ο κόσμος ότι θα φάει κατεψυγμένα ή αγνώστου προελεύσεως», τόνισε ο κύριος Μαρίτσας.