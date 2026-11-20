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Με ελαφρά τραύματα νοσηλεύεται ο άνδρας που τραυματίστηκε από την έκρηξη σε θαλαμηγό με σημαία Βουλγαρίας στη Σάνη, στη Χαλκιδική.

Όπως μετέδωσε το Thestival, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε αρχικά τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

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Ο άνδρας – Έλληνας καπετάνιος, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ- νοσηλεύεται με ελαφρά εγκαύματα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απάντλησης, ενώ για προληπτικούς λόγους τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα στο σημείο.