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Στο Στρασβούργο, έξω από το σπίτι όπου είχε βρει καταφύγιο, συνέλαβαν οι Γάλλοι αστυνομικοί τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας της 24χρονης Αραμάτα, της κοπέλας από τη Μπουρκίνα Φάσο, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην οδό Αλκαμένους το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου.

Οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν πολύ γρήγορα να τον ταυτοποιήσουν και να διαπιστώσουν ότι μέσω Μιλάνου έσπευσε να διαφύγει στη Γαλλία. Άμεσα ενημέρωσαν τις γαλλικές αστυνομικές αρχές για το σημείο, όπου είχε βρει καταφύγιο, και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, όταν το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του μετατράπηκε σε Ευρωπαϊκό.

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Το ιστορικό

Η 24χρονη από τη Μπουρκίνα Φάσο πέρασε το καλοκαίρι εργαζόμενη ως εποχική υπάλληλος στη Φολέγανδρο. Ταξίδεψε για άγνωστο λόγο στη Ρόδο και επέστρεψε στην Αθήνα στις 26 Οκτωβρίου. Πέρασε τρεις νύχτες στο διαμέρισμα του συντρόφου της, στην Κυψέλη, και το μεσημέρι της 29ης έφυγε από εκεί λέγοντάς του ότι θα συναντήσει έναν φίλο της στο κέντρο της Αθήνας. Από τότε τα ίχνη της χάθηκαν και ο σύντροφός της λίγες ημέρες αργότερα δήλωσε την εξαφάνισή της.

Το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου ένας αλλοδαπός περνώντας τυχαία από την οδό Αλκαμένους αντιλήφθηκε μία έντονη δυσοσμία δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, όπου υπήρχε μία βαλίτσα, και ενημέρωσε το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι πρώτοι ένστολοι, που έφθασαν στο σημείο, διαπίστωσαν πως στο εσωτερικό της τροχήλατης βαλίτσας υπήρχε μία σορός, άμεσα απέκλεισαν τον χώρο και την διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Η σορός ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς η 24χρονη είχε σημανθεί όταν εισήλθε στη χώρα μας και ζήτησε άσυλο.

Η βαλίτσα ήταν τυλιγμένη με μαύρες σακούλες, όπως και η σορός της 24χρονης. Οι αστράγαλοι με τους μηρούς της ήταν δεμένοι με σχοινί και από επάνω ο δράστης είχε τοποθετήσει διάφανη ταινία συσκευασίας. Τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισαν σε μία από τις σακούλες μερικό δακτυλικό αποτύπωμα του φερόμενου ως δράστη, αλλά από μόνο του αυτό δεν ήταν αρκετό.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να εντοπίσουν βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η οποία είχε καταγράψει την 24χρονη να μπαίνει με τον κατηγορούμενο σε πολυκατοικία, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο ανεύρεσης της σορού.

Σε άλλο βιντεοληπτικό υλικό είδαν έναν άνδρα, ο οποίος προσομοιάζει με τον δράστη, να βγαίνει από την πολυκατοικία σέρνοντας ένα βαρύ αντικείμενο, αλλά και να σφουγγαρίζει στη συνέχεια τους κοινόχρηστους χώρους και το πεζοδρόμιο.

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Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου, όπου μένει ο δράστης με άλλους αλλοδαπούς. Το δωμάτιό του ήταν κλειδωμένο, αλλά από το εσωτερικό του υπήρχε μία έντονη δυσοσμία σε συνδυασμό με τη μυρωδιά της χλωρίνης. Προφανώς –λένε οι αστυνομικοί- από την προσπάθειά του να καθαρίσει τον χώρο του εγκλήματος.

Ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με ακρίβεια την αιτία θανάτου, λόγω της σήψης, αλλά ως πιο πιθανός θεωρείται ο ασφυκτικός θάνατος μάλλον με τη χρήση ενός μαξιλαριού, με το οποίο ο δράστης έφραξε τις αεροφόρους οδούς του θύματος.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, προκειμένου ο κατηγορούμενος να εκδοθεί στη χώρα μας και να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη.

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