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Βίντεο με εντυπωσιακές εικόνες εκπαίδευσης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ.

«Πίσω από κάθε εντυπωσιακή εικόνα, αμέτρητες ώρες εκπαίδευσης.Πίσω από κάθε αποστολή, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Πάντα Έτοιμοι. Πάντα Ισχυροί» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

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Στο μεταξύ, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, την 21η Νοεμβρίου, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προγραμματίζει μια σειρά δράσεων εντός του Στρατοπέδου «Αλεξάνδρου Παπάγου» (το ελληνικό «Πεντάγωνο»), με στόχο να γνωρίσει το κοινό από κοντά τις δυνατότητες, τα μέσα και τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στατική έκθεση στον χώρο του υπουργείου, με τη συμμετοχή μαθητών/τριων από σχολεία της Αττικής, ηλικίας 10 έως 12 ετών, ενώ ακολούθως ανήμερα του εορτασμού 21η Νοεμβρίου οι πύλες θα ανοίξουν για το ευρύ κοινό, από τις 10:00 έως τις 15:00 με τη συμμετοχή της διακλαδικής μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά οπλικά συστήματα και μέσα που παρουσιάστηκαν στη στρατιωτική παρέλαση, αλλά και να ενημερωθούν για τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και τις νέες τεχνολογίες που εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Παράλληλα, θα δοθεί στο κοινό η δυνατότητα να επισκεφθεί την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης» και να γνωρίσει τη βιοκλιματική διάσταση των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΥΠΕΘΑ καθώς και τη συνολικότερη αναβάθμιση των εγκαταστάσεών.