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Αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης των αθλητών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με φόντο την υπόθεση Τσαβδαρίδη.

Ο κ. Βρούτσης υποστήριξε ότι το υφιστάμενο σύστημα αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την ενίσχυση του αθλητισμού, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όπως ξεκαθάρισε, στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η κατάργηση της μοριοδότησης, αλλά η βελτίωση και ο εξορθολογισμός της, με βασικούς άξονες τη διαφάνεια και τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας.

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«Το σύστημα είναι σωστό. Δεν σημαίνει ότι είναι απόλυτα σωστό. Εντοπίζουμε αδυναμίες και πάμε να το βελτιώσουμε και να το εξορθολογήσουμε, δηλαδή χωρίς να καταργήσουμε την κινητροδότηση των μορίων των παιδιών, διατηρώντας ένα σύστημα απλό, κατανοητό, το οποίο μοριοδοτεί την προσπάθεια στον αθλητισμό και κινητροδοτεί τον αθλητισμό, όπου εντοπίζουμε αλλαγές, τις βελτιώνουμε και τις εξορθολογίζουμε. Η κατεύθυνση του πρωθυπουργού είναι απόλυτα σωστή. Δηλαδή, εκεί όπου υπήρχε ένα κενό είναι η διάρκεια του αθλητισμού. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να εμφανίζεται μία φορά άπαξ, να πετυχαίνει μία επιτυχία και με αυτό να υπάρχει μετά σταμάτημα της αθλητικής δραστηριότητας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.

«Εντοπίζουμε κάτι χωρίς να γκρεμίζουμε ένα οικοδόμημα το οποίο έχει αποδείξει την αντοχή του και την διαχρονικότητά του από όλα τα κόμματα και πάμε να βελτιώσουμε αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η διαφάνεια. Η διαφάνεια λοιπόν, είναι το ποιος παίρνει, που παίρνει, από ποιο άθλημα και ποια επίδοση. Εδώ υπήρχε μία σκοτεινή διαδρομή. Η σκοτεινή αυτή διαδρομή δεν εμφανιζόταν τόσο καθαρά όσο θα έπρεπε δια μέσου ενός δημόσιου πίνακα, όπου εμφανίζονται κάθε χρόνο ποιοι παίρνουν τα μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν σωστά αυτά που γίνονταν. Αυτό το αντιμετωπίσαμε. Ήδη νομοθετήσαμε το 2024 πάνω σε αυτό είναι μία εξαιρετική καινοτόμα διαδικασία, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Είναι νόμος του κράτους. Εξορθολογίστηκε και φτιάχτηκε όλο αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα και η πλατφόρμα όλο αυτό το διάστημα. Αυτό λοιπόν, έγινε και είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια. Θα το παρουσίαζα τον Δεκέμβριο, γιατί είχε ολοκληρωθεί η δουλειά εκ μέρους των υπηρεσιακών παραγόντων, μετά τη νομοθεσία, μας πρόλαβαν όμως, οι εξελίξεις, αλλά αυτό ήδη το κάναμε γιατί το εντόπισα στη διαδικασία αυτή ότι είχαμε κενό. Άρα, λοιπόν είμαστε έτοιμοι να το προχωρήσουμε».

Παράλληλα, επισήμανε «σήμερα η Ελλάδα έχει πλέον ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο στην εφαρμογή του νόμου που κάναμε, που θα αλλάξει τα δεδομένα της διαφάνειας. Νομοθετήσαμε το περιβάλλον βάσει του οποίου όλες οι επιτυχίες όλων των αθλημάτων θα είναι σε ένα πίνακα ηλεκτρονικό στον οποίο θα υπάρχει προσβασιμότητα από όλο τον κόσμο, από όλη την κοινωνία και από όλο τον αθλητικό κόσμο, την κοινωνία του αθλητισμού. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν, σπάμε ένα στεγανό στο ποιος πήρε, που πήρε και γιατί το πήρε. Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα το οποίο έλειπε. Είναι σημαντικότατο, αλλά θα έχει και συμπλήρωση. Η συμπλήρωση έχει να κάνει με τη διάρκεια την αθλητική. Δεν μπορεί κάποιος -κάποιο παιδί να εμφανίζεται μια χρονιά, να δίνει μία παρουσία, να κάνει μία επίδοση υψηλή και μετά να εξαφανίζεται από τον αθλητισμό. Ούτε αυτό είναι ανεκτό».