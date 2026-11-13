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Η κυβέρνηση έκρινε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έπληττε την εικόνα της και έστειλε μήνυμα μη ανοχής σε ανάλογες συμπεριφορές από στελέχη.

Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στο υπουργείο Παιδείας να καταργήσει τη δυνατότητα πριμοδότησης μαθητών μέσω εικονικών αθλητικών δραστηριοτήτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η απομάκρυνση του υφυπουργού επέφερε ανασχηματισμό με τον Βασίλη Σπανάκη, τον Βαγγέλη Λιάκο και τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο να αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα.

Οι τρεις νέοι υφυπουργοί ορκίζονται σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.

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«Κάτι που είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και σε αυτή τη φράση συνοψίζεται το σκεπτικό του Μεγάρου Μαξίμου για την απόφαση απομάκρυνσης από την κυβέρνηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Από τη στιγμή που στην κυβέρνηση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός ενήργησε με στόχο την απόκτηση του προνομίου της επιπλέον μοριοδότησης της κόρης του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ασχέτως του αν τελικά έγινε χρήση αυτού του δικαιώματος, ήταν πλέον μονόδρομος να του δείξουν την πόρτα της εξόδου.

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Μετά την εξέταση όλων των δεδομένων της υπόθεσης από συνεργάτες του πρωθυπουργού και θεωρώντας πολύ σοβαρό το ζήτημα ηθικής τάξης που προέκυψε και που έπληττε ευθέως την εικόνα της κυβέρνησης ενώ έδινε τροφή για σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης ενημερώθηκε χθες το πρωί από τον Γιώργο Μυλωνάκη για την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και υπέβαλε αμέσως την παραίτηση του.

Η διαχείριση της υπόθεσης και η απομάκρυνση του κ. Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού είναι και ένα μήνυμα του πρωθυπουργού προς πάσα κατεύθυνση. Τέτοια φαινόμενα δεν είναι ανεκτά, είναι αυτό που ουσιαστικά λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος. Σε μία περίοδο που η ΝΔ προσπαθεί να αυξήσει τα δημοσκοπικά της ποσοστά και να πείσει τους πολίτες ότι αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας, στοχεύοντας στην αυτοδυναμία, τέτοιες συμπεριφορές μόνο ζημιά μπορούν να προκαλέσουν καθώς προκαλούν ευθέως την κοινωνία. Είναι κάτι που γνωρίζει καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε φροντίσει να στείλει από νωρίς τα σχετικά μηνύματα μέσω δημόσιων τοποθετήσεων του.

Οπότε μόνο έκπληξη δεν αποτέλεσε η απόφαση του για την παρουσία του κ. Τσαβδαρίδη στην κυβέρνηση.

Η υπόθεση Τσαβδαρίδη ανέδειξε ένα “παράθυρο” στο θέμα μοριοδότησης των μαθητών-αθλητών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για να μη δίνεται πλέον η δυνατότητα πριμοδότησης για τις Πανελλαδικές μέσω εικονικών συμμετοχών μαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες.

Επίσης αυτή η απομάκρυνση προκάλεσε και έναν μίνι ανασχηματισμό στις θέσεις των υφυπουργών. Ο Βασίλης Σπανάκης μετακινήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών στη θέση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, με αρμοδιότητα όμως τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου με τη βιομηχανία να περνά στο χαρτοφυλάκιο του Τάκη Θεοδωρικάκου, υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος ενώ επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος στη θέση του υφυπουργού Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.

Οι τρεις νέοι υφυπουργοί θα ορκιστούν σήμερα, στις 12.30, στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.