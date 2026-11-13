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Την προτίμησή της να επικεντρώνεται η συζήτηση στη δική της ζωή και όχι σε τρίτα πρόσωπα εξέφρασε η Ιωάννα Μαλέσκου, όταν δέχτηκε ερώτηση για τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά.

Η παρουσιάστρια μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και, σε δηλώσεις της που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε τόσο στη γυμναστική όσο και στα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς για την εμφάνισή της.

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Αρχικά, η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε για τη συχνότητα με την οποία προσπαθεί να γυμνάζεται, λέγοντας: «Γυμνάζομαι. Προσπαθώ να γυμνάζομαι όσο το δυνατόν πιο πολύ. Η αλήθεια είναι».

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε αν αθλείται μαζί με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, ο οποίος ασχολείται επίσης με τον αθλητισμό και έχει διάφορα χόμπι, η παρουσιάστρια επέλεξε να μην επεκταθεί στις δικές του συνήθειες. «Να μιλάμε για εμένα και όχι για άλλους ανθρώπους. Εγώ γενικά γυμνάζομαι μόνη μου», απάντησε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην κριτική που έχει δεχτεί για την εξωτερική της εμφάνιση, αποκαλύπτοντας ότι τα κιλά της αποτελούν ένα από τα συχνότερα θέματα σχολιασμού.

«Η πιο έντονη κριτική που έχω ακούσει είναι για τα κιλά μου. Όσο περίεργο κι αν ακουστεί. Ακόμα και τώρα δέχομαι πολλά σχόλια. Μου γράφουν μηνύματα και μου σχολιάζουν είτε ότι είμαι, ότι έχω βάλει κιλά είτε ότι δεν είναι ωραία η εικόνα μου έτσι. Γενικά έχω συνηθίσει να ακούω πράγματα. Είτε αυτό αφορά στο χρώμα των μαλλιών μου, είτε στην επιλογή των ρούχων μου είτε στο βάρος μου».