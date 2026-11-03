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Η παρουσιάστρια εξέφρασε την επιθυμία της να διοργανώσει ένα μεγάλο πάρτι για τον εορτασμό των είκοσι πέντε ετών της κοινής τους πορείας.

Παράλληλα, η ίδια μίλησε για το άγχος που προκαλεί η διατήρηση της νεανικής εμφάνισης και την κούραση από τη συνεχή προσπάθεια για τη διατήρησή της.

Τέλος, σχολίασε τα αρνητικά μηνύματα που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες επικριτικές αναφορές προέρχονται από γυναίκες.

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Στη μακρόχρονη σχέση της με τον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη, αλλά και στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να παντρευτούν, αναφέρθηκε η Μπέττυ Μαγγίρα, αποκαλύπτοντας ότι στον γάμο τους δεν αντάλλαξαν ούτε βέρες.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή, τη σχέση της με τον χρόνο που περνά, αλλά και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Δημήτρη Μάζη, η Μπέττυ Μαγγίρα εξήγησε ότι οι δυο τους επέλεξαν να παντρευτούν με πολιτικό γάμο, καθώς δεν τους εκφράζουν οι μεγάλες και επίσημες τελετές. Όπως αποκάλυψε, δεν είχαν ούτε κουμπάρους, ενώ δεν αγόρασαν βέρες.

Παρότι δεν πραγματοποίησαν μια παραδοσιακή γαμήλια γιορτή, η ίδια θα ήθελε στο μέλλον να διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι με φίλους και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, για να γιορτάσουν τα 25 χρόνια κοινής τους πορείας.

«Εμείς κάναμε πολιτικό γάμο, ούτε βέρες δεν πήραμε. Δεν ξέραμε, ούτε κουμπάρους δεν είχαμε. Είμαστε ζευγάρι 25 χρόνια. Ο Δημήτρης δεν είναι καθόλου του στημένου πράγματος. Δεν του αρέσει αυτό με τα τραπέζια. Του έχω πει όμως, ότι θα ήθελα να κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι και να παίξουμε παλιά ελληνικά τραγούδια, να τα σπάσουμε. Να έρθει ο Στέλιος Διονυσίου και να καλέσουμε τους φίλους μας. Όλοι οι γάμοι και όλες οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Σίγουρα θα περάσει η πρώτη φλόγα και ο έρωτας, θα έρθουν τα παιδιά, αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν είμαι η ίδια όπως στην αρχή. Και εκείνος έχει αλλάξει. Δυο άνθρωποι είναι συνέταιροι στη ζωή, πορεύονται μαζί, στηρίζει ο ένας τον άλλον. Φτιάξαμε μία οικογένεια, κάναμε δύο παιδιά. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα, έχεις τα πάνω και τα κάτω σου. Θέλει δουλειά, γι’ αυτό λέω ότι είναι επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μπέττυ Μαγγίρα: Το άγχος για την ηλικία και τα αρνητικά σχόλια στα social media

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η παρουσιάστρια μίλησε για την πίεση που έχει αισθανθεί μεγαλώνοντας και για την προσπάθεια που, όπως περιέγραψε, απαιτεί η διατήρηση της νεανικής εμφάνισης. Όπως εξήγησε, όταν μια γυναίκα έχει συνηθίσει να δέχεται θετικά σχόλια για την εξωτερική της εικόνα, μπορεί να αισθάνεται την ανάγκη να διατηρήσει αυτή την εικόνα όσο περνούν τα χρόνια.

Η Μπέττυ Μαγγίρα παραδέχτηκε ότι έχει σκεφτεί αρκετές φορές να σταματήσει να ασχολείται τόσο με την εμφάνισή της, καθώς θεωρεί κουραστική τη διαρκή προσπάθεια να δείχνει κανείς νεότερος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα επικριτικά σχόλια που δέχεται κυρίως από άλλες γυναίκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας πώς επιλέγει να απαντά.

«Βέβαια με άγχωσε το θέμα της ηλικίας. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα αν έχει πάρει και σχετικά καλά σχόλια στην πορεία, αυτό το πράγμα θέλει να το διατηρήσει, δεν θέλει να το χάσει. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια κυνηγάς τη νεότητα. Το διαρκές κυνήγι της νεότητας είναι αγχωτικό. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να μην ασχοληθώ με αυτό, σε κουράζει να προσπαθείς να διατηρείσαι νέα. Βλέπω ανθρώπους που με κοιτάνε και θέλουν να πουν “καλά κρατιέσαι” και λέω “πείτε το”. Είναι η ψυχή μου νεανική, η διάθεσή μου για ζωή. Εγώ θεωρώ ότι πηγάζει και λίγο από μέσα μου αυτό. Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια είναι από γυναίκες. Είναι τρομερό. Απαντάω ότι είναι κρίμα μια γυναίκα να μιλάει έτσι για μια άλλη γυναίκα. Δεν σου αρέσω; Μην με ακολουθείς. Γενικά με αγαπάνε, αλλά τα κακά σχόλια είναι 8 στα 10 από γυναίκες», είπε.