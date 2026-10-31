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Με έναν ιδιαίτερο τρόπο ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου ένα ζευγάρ, το απόγευμα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, στο Ηράκλειο, καθώς είχαν 14 καβαλάρηδες με ισάριθμα άλογα από διάφορες περιοχές της Κρήτης και 14 διαφορετικούς κουμπάρους, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Ο Στέλιος και η Δέσποινα παντρεύτηκαν με 14 άλογα και 14 κουμπάρους

Η ξεχωριστή γαμήλια πομπή κατέληξε στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο χωριό Προφήτης Ηλίας, όπου ο γαμπρός έφτασε έφιππος, περιμένοντας την αγαπημένη του για την τέλεση του μυστηρίου.

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Ο Στέλιος Παντεχάκης και η Δέσποινα Κουνάλη επέλεξαν να συνδυάσουν την ημέρα του γάμου τους με ένα στοιχείο της κρητικής παράδοσης, έχοντας στο πλευρό τους καβαλάρηδες από ολόκληρο το νησί.

Γονείς του γαμπρού είναι ο Θόδωρος Παντεχάκης και η Πηνελόπη Παπαδάκη, ενώ γονείς της νύφης είναι ο Μιλτιάδης Κουνάλης και η Ελένη Μπαντουβεράκη.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τελετής αποτέλεσε και ο αριθμός των κουμπάρων, καθώς συνολικά 14 πρόσωπα ανέλαβαν αυτόν τον ρόλο.

Πρόκειται για τους Αντώνη Ανδρεαδάκη, Χαρίτο Αεράκη, Μιχάλη Λιαπάκη, Ελένη Σταυρακάκη, Γιάννη Αποστολάκη, Γιώργη Βαφάκη, Γιώργη Βυνιχάκη, Στέλιο Γάσπαρη, Αντώνη Δασκαλάκη, Μιχάλη Δασκαλάκη, Γιάννη Κουμιανάκη, Μιχάλη Παπαδάκη, Λευτέρη Σταυρακάκη και Γιάννη Φωτάκη.

Τη χαρακτηριστική άφιξη του γαμπρού και τις λεπτομέρειες του γάμου κατέγραψε το «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά».