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Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραδοσιακή τελετή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω της πλατφόρμας Instagram.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, η ίδια συμμετείχε σε παραδοσιακούς χορούς μαζί με τον πατέρα της, Dukagjin Lipa.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η μητέρα και τα αδέλφια της, ενώ ο σύζυγός της, Καλούμ Τέρνερ, απουσίαζε.

Η καλλιτέχνις, η οποία κατέχει την αλβανική υπηκοότητα από το 2022, εκφράζει συχνά την υπερηφάνεια για την καταγωγή της.

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Τρεις μήνες μετά τον γάμο της στη Σικελία με τον Καλούμ Τέρνερ, η Dua Lipa πέρασε το Σαββατοκύριακο ξεφαντώνοντας στο γάμο του ξαδέλφου της.

Η σούπερ σταρ της ποπ μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον «μεγάλο αλβανικό γάμο» του ξαδέλφου της, And Gjakova, ο οποίος παντρεύτηκε τη Rozafa Kelmendi στην Πρίστινα του Κοσόβου.

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Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 31χρονη Dua εντυπωσίασε τους 88 εκατομμύρια ακόλουθούς της, καθώς μοιράστηκε ένα βίντεο όπου χορεύει έναν παραδοσιακό χορό με τον πατέρα της κατά τη διάρκεια της δεξίωσης.

Ισορροπώντας με δεξιοτεχνία ένα ποτήρι στο κεφάλι της, η Dua έδειξε τις χορευτικές της ικανότητες, ενώ φίλοι και συγγενείς την επευφημούσαν.

«Η Αλβανίδα βασίλισσά μας», την επαινέσε ένας θαυμαστής, ενώ ο πατέρας της, ο Dukagjin, 57 ετών, αστειεύτηκε στα σχόλια: «Εγώ ακόμα χορεύω».

Άλλοι απλώς ρώτησαν «υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις;» και σχολίασαν: «Αυτή είναι η επιτομή του να ζεις τη ζωή σου στο έπακρο».

Dua Lipa: Περήφανη για την αλβανική καταγωγή της

Η Dua πρόσθεσε μια τρυφερή λεζάντα στη σειρά φωτογραφιών και βίντεο του γάμου της, γράφοντας: «Ο ξάδελφός μου παντρεύτηκε τη γυναίκα των ονείρων του και κάναμε έναν μεγάλο αλβανικό γάμο!!! @andgjakova @kelmendirozafa».

Πρόσθεσε επίσης «po na rritet rrethi!!!!!», που μεταφράζεται ως «ο κύκλος μας μεγαλώνει».

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O σύζυγο της Dua, Κάλουμ Τέρνερ, απουσίαζε από τον γάμο. Αντ’ αυτού, η Dua απόλαυσε το Σαββατοκύριακο με τον πατέρα της, τη μητέρα της Anesa, 54 ετών, την αδελφή της Rina, 25 ετών, και τον αδελφό της Gjin, 20 ετών.

Η ποπ σταρ ήταν πανέμορφη με ένα μαύρο φόρεμα με φτερά για τη μεγάλη μέρα, το οποίο είχε μια τολμηρή βαθιά πλάτη.

Νωρίτερα το Σαββατοκύριακο, εντυπωσίασε με ένα vintage πλεκτό τοπ της Lou de Bétoley, ποζάροντας για selfie με την οικογένειά της.

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Η Dua έχει μιλήσει με υπερηφάνεια για την αλβανική καταγωγή της από το Κοσσυφοπέδιο στο παρελθόν. Η σταρ γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1995, αφού οι γονείς της μετανάστευσαν από το Κόσοβο, και ως παιδί μιλούσε αλβανικά ως πρώτη γλώσσα.

Η οικογένεια επέστρεψε στην Πρίστινα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου το 2008. Η Dua επέστρεψε στη συνέχεια στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ηλικία 15 ετών για να ακολουθήσει τη μουσική της καριέρα, ζώντας με έναν οικογενειακό φίλο στο Λονδίνο.

Στη Dua απονεμήθηκε η αλβανική υπηκοότητα το 2022, σε τελετή που τέλεσε ο πρόεδρος Μπαϊράμ Μπεγκάι, ο οποίος δήλωσε ότι έχει κάνει τους Αλβανούς διάσημους σε όλο τον κόσμο χάρη στη μουσική της.

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Μαζί με τον πατέρα της, ίδρυσε το Ίδρυμα Sunny Hill το 2016 με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω ετήσιων συναυλιών που διοργανώνονται στο Κοσσυφοπέδιο, για να βοηθήσουν άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

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