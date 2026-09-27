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Η πολυτελής τελετή, η οποία προετοιμάστηκε σε διάστημα τριών μηνών, εκτιμάται ότι είχε κόστος που άγγιξε το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Στη δεξίωση παρευρέθηκαν αρκετά πρόσωπα από τον πολιτικό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο διευθυντής του FBI και ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, καθώς και ο πυγμάχος Μάικ Τάισον.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέστη στην εκδήλωση, ενώ το ζευγάρι δήλωσε ότι η σχέση τους δεν εξυπηρετεί πολιτικούς σκοπούς.

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Έναν γάμο που συγκέντρωσε πρόσωπα από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και αρκετή λάμψη, πραγματοποίησε το Σάββατο στη Νέα Υόρκη η 42χρονη Αλίνα Χάμπα, πρώην προσωπική δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χάμπα παντρεύτηκε τον 29χρονο Τούρκο επιχειρηματία Τουρχάν Μίλντον σε μια ιδιαίτερα πολυτελή τελετή στο εμβληματικό Waldorf Astoria του Μανχάταν. Η αίθουσα χορού στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου είχε μετατραπεί για την περίσταση σε έναν εντυπωσιακό ανθισμένο κήπο, με ροζ και λευκές κερασιές, εκατοντάδες κόκκινα τριαντάφυλλα και πολυάριθμους καλεσμένους, αρκετοί από τους οποίους προέρχονταν από τον κύκλο εξουσίας της Ουάσιγκτον.

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Η 42χρονη Χάμπα, η οποία στο παρελθόν εκπροσώπησε νομικά τον Τραμπ και αργότερα υπηρέτησε ως αναπληρώτρια ομοσπονδιακή εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, επέλεξε για τον γάμο της ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης. Ο σύζυγός της, Τουρχάν Μίλντον, είναι διευθύνων σύμβουλος της Miller Holding, τουρκικού επιχειρηματικού ομίλου που ιδρύθηκε το 1967 από τον παππού του και έχει δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, στους κλάδους της ενέργειας, των κατασκευών και των εξορύξεων.

Çanakkaleli firma Miller Holding'in CEO'su ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, ABD Başkanı Trump'ın avukatı ve eski danışmanı Alina Habba ile evlendi.



Düğüne katılan isimler:



• Mike Tyson

• Kash Patel – FBI Direktörü

• Todd Blanche – ABD Başsavcısı

• Margo Martin – Donald… pic.twitter.com/Ux76nlNGjm September 27, 2026

Ο γάμος που φέρεται να κόστισε έως και 1 εκατ. δολάρια

Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα χορού του Waldorf Astoria, η οποία διαμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση με εντυπωσιακές ανθοσυνθέσεις.

Όπως ανέφερε η New York Post, διοργανωτής εκδηλώσεων εκτίμησε ότι μόνο η ενοικίαση της αίθουσας, η διακόσμηση με λουλούδια και η μουσική θα μπορούσαν να έχουν κοστίσει περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια. Στην εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνονται ούτε τα δωμάτια στα οποία διέμειναν οι καλεσμένοι ούτε η χρήση άλλων εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι όλη η προετοιμασία του γάμου ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις τρεις μήνες. Σύμφωνα με την Post, η αρχική επιλογή του ζευγαριού ήταν το Plaza, ένα ακόμη ιστορικό σύμβολο της πολυτέλειας στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, επειδή οι διαθέσιμες ημερομηνίες ήταν ήδη κλεισμένες, οι δύο μελλόνυμφοι στράφηκαν στο Waldorf Astoria.

Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon ile Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba, New York’ta evlendi.



Waldorf Astoria New York otelinde yapılan lüks törene yaklaşık 1 milyon dolar harcandığı öne sürüldü.▪️



Trump katılım sağlamazken; FBI Direktörü Kash Patel, ABD Başsavcısı Todd… pic.twitter.com/6f8KRWYee6 Advertisement September 27, 2026

Για την οργάνωση της τελετής απευθύνθηκαν σε δύο γνωστούς διοργανωτές γάμων από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, οι οποίοι ανέλαβαν να προετοιμάσουν την εκδήλωση.

Πρόσωπα από τον κύκλο του Τραμπ στη λίστα των καλεσμένων

Η σύνθεση των προσκεκλημένων είχε έντονο άρωμα Ουάσιγκτον, με αρκετά πρόσωπα που συνδέονται με την αμερικανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ εκείνων που έφτασαν νωρίς στο Waldorf Astoria ήταν η Μάργκο Μάρτιν, ειδική βοηθός και σύμβουλος επικοινωνίας του Τραμπ.

Στη δεξίωση παραβρέθηκαν επίσης ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς. Από τον χώρο του αθλητισμού, το «παρών» έδωσε ένας ιδιαίτερα γνωστός καλεσμένος, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας βαρέων βαρών Μάικ Τάισον.

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A glamorous New York City celebration for Alina Habba and Turhan Mildon, filled with beautiful bridal styling and a playful behind-the-scenes moment as the groom tries his hand at perfecting his bride’s Hollywood waves. 🤍✨



Bride: @AlinaHabba

Hair: @ senadakxo

@ dianadstyles… pic.twitter.com/qjun8Vypol — Weddings Ouí Ouí (@Weddingsouioui) September 27, 2026

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δεν παρευρέθηκε στον γάμο. Το Σάββατο βρισκόταν στο Νόξβιλ του Τενεσί, όπου παρακολουθούσε αγώνα κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου. Πριν από τη δεξίωση στο ξενοδοχείο έφτασαν και τα δύο παιδιά της Αλίνα Χάμπα, η Κλόι και ο Λουκ, από τον πρώτο της γάμο με τον δικηγόρο Μάθιου Άγιετ.

Η γνωριμία και ο εντυπωσιακός αρραβώνας

Η σχέση της Χάμπα με τον Μίλντον έγινε γνωστή στο κοινό νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Όπως είχαν αναφέρει δημοσιεύματα, οι δύο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου και πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια κοινή εμφάνισή τους σε εκδήλωση στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον.

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Αργότερα, το ζευγάρι εντοπίστηκε μαζί σε ιδιωτική λέσχη της αμερικανικής πρωτεύουσας, στις 4 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία οι ΗΠΑ γιορτάζουν την εθνική τους επέτειο. Ο αρραβώνας τους βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μόλις μία εβδομάδα πριν από τον γάμο, όταν η Χάμπα φωτογραφήθηκε φορώντας ένα ιδιαίτερα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ξεπερνά τα 23 καράτια.

Στην ίδια φωτογραφία κρατούσε μια ροζ Birkin της Hermès, κατασκευασμένη από δέρμα στρουθοκαμήλου, η αξία της οποίας υπολογίζεται περίπου στα 30.000 δολάρια.

ÇORUM FK ASBAŞKANI TURHAN MİLDON



Ne Turhan Mildon’muş arkadaş. Sürekli haberleri önüme düşüyor. Dayanamadım şöyle bir araştırdım.



Kendinden 13 yaş büyük ve Donald Trump’ın eski danışmanı ile evlenmiş. Miller Holding herhalde altın çağını bu çocukla yaşayacak. 3. Kuşak sorununu… pic.twitter.com/Scui0bPybb Advertisement September 27, 2026

Ο Τουρχάν Μίλντον προέρχεται από μια ισχυρή επιχειρηματική οικογένεια της Τουρκίας και έχει αναπτύξει, μέσα από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, επαφές με πολιτικούς ηγέτες σε διάφορες χώρες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει διατηρήσει επαφές με πολιτικούς παράγοντες σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Βενεζουέλα.

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Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι η οικογένειά του διατηρεί δεσμούς με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο ίδιος ο Μίλντον φέρεται να επιβεβαίωσε τον γάμο σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα Türkiye Today, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η σχέση του με τη Χάμπα δεν εξυπηρετεί κάποιο πολιτικό σκοπό. Όπως εξήγησε, οι δύο τους γνωρίστηκαν επειδή τους σύστησε ένας κοινός φίλος.

Από τη νομική καριέρα στον Λευκό Οίκο και οι προηγούμενοι γάμοι

Ο γάμος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αλίνα Χάμπα έχει ήδη διαγράψει μια ιδιαίτερα προβεβλημένη νομική και πολιτική πορεία.

Αρχικά υπήρξε προσωπική δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση της αναπληρώτριας ομοσπονδιακής εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ. Από τη συγκεκριμένη θέση αποχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο.

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Παράλληλα, η προσωπική της ζωή έχει περάσει από αρκετές αλλαγές. Η Χάμπα ήταν παντρεμένη με τον δικηγόρο Μάθιου Άγιετ, με τον οποίο απέκτησε τα δύο παιδιά της, την Κλόι και τον Λουκ. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2019.

Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Γκρεγκ Ρούμπεν, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των χώρων στάθμευσης. Και αυτός ο γάμος, ωστόσο, ολοκληρώθηκε με διαζύγιο. Διαζύγιο είχε πάρει το 2024 και ο Τουρχάν Μίλντον, έναν χρόνο πριν από τη γνωστοποίηση της σχέσης του με τη Χάμπα.

Με πληροφορίες από The New York Post