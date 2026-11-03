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Η παρουσιάστρια επέλεξε να φορέσει μια μαύρη τουαλέτα της σχεδιάστριας Έφης Παπαϊωάννου, αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων από συνεργάτες και γνωστές προσωπικότητες, ενώ η παρουσιάστρια έλαβε πολυάριθμα σχόλια θαυμασμού και από τους τηλεθεατές στο διαδίκτυο.

Η ίδια έχει αναφερθεί στο παρελθόν με αυτοσαρκασμό για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση και την ηλικία της.

Παράλληλα, η Μπέττυ Μαγγίρα έχει εκφράσει δημόσια τον προβληματισμό της σχετικά με το ενδεχόμενο μιας αισθητικής επέμβασης στο στήθος της στο μέλλον.

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Το ενδιαφέρον των τηλεθεατών κατάφερε να μονοπωλήσει η τολμηρή εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα στο χτεσινό επεισόδιο του GNTM. Η γνωστή παρουσιάστρια και σοουγούμαν επέλεξε μαύρη τουαλέτα της Κύπριας σχεδιάστριας Έφης Παπαιώννου και πόζαρε με αυτοπεποίθηση στα παρασκήνια.

Η ανάρτησή της στο Instagram προκάλεσε τις επιδοκιμασίες όχι μόνο των συνεργατών της στο ριάλιτι μόδας του STAR, με τον Λάκη Γαβαλά να της γράφει: «Δεν ντρέπεσαι λίγο να είσαι τόσο φλογερή;» προκαλώντας τα γέλια της Μπέττυς Μαγγίρα.

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Ντορέττα Παπαδημητρίου, Τζένη Θεωνά, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρούλα Ρέβη ήταν μερικές από τις γνωστές Ελληνίδες που σχολίασαν με ενθουσιασμό τις άκρως εντυπωσιακής λήψεις της φίλης τους, ενώ η ανάρτησή της πλησίασε τα 5000 likes μέσα σε λίγες, μόλις, ώρες.

Μπέττυ Μαγγίρα: «Ο Θεός το έστειλε αυτό;»

Δεκάδες ήταν τα tweets που αναρτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής για την Μπέττυ Μαγγίρα που δείχνει πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα 52 της χρόνια. Ακολουθούν μερικά από όσα… επιτρέπεται να δημοσιευτούν αφού τα περισσότερα σχόλια ήταν ιδιαίτερα… πικάντικα:

-Κυρία Μαγγίρα πριν φύγω να σας πω ότι έχετε δύο υπέροχα μεγάλα σκουλαρίκια

-Αχ σε ευχαριστώ βρε Μάνο μου . #gntmgr pic.twitter.com/oPpGXoLE7m Advertisement November 2, 2026

Στις αρχές της χρονιάς, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», η Μπέττυ Μαγγίρα είχε αυτοσαρκαστεί για τα σχόλια που δέχεται: «Παιδιά, όπου πάω έρχεται ο κόσμος κατά πάνω μου και με κοιτάζουν έκπληκτοι. Πέστε το καλέ! Το βλέπω στο βλέμμα σου! “Καλά κρατιέσαι”, πες το! Είναι προσβλιμέντο όμως αυτό, το λέω και στο σόου μου στη Μέδουσα, είναι προσβλιμέντο αυτό. Γιατί σημαίνει ότι είσαι μεγάλη, αλλά έχεις κάνει καλά πραγματάκια και καλά κρατιέσαι».

Με τον Λάκη Γαβαλά στο πλατό του GNTM.

«Ναι, έχει περάσει από το μυαλό μου να μεγαλώσω το στήθος μου και έχω απευθυνθεί και σε ειδικό για να ζητήσω πληροφορίες. Μπορεί να το κάνω στο μέλλον. Απλά, επειδή δεν είναι όπως στο μπότοξ, που αν δεν σου αρέσει το αποτέλεσμα, σε 6 μήνες φεύγει, δεν το έχω πάρει ακόμα απόφαση. Δεν είμαι 100% σίγουρη ότι θα μου αρέσει το σώμα μου με μεγαλύτερο στήθος. Προφανώς, δεν με ενοχλεί τόσο πολύ για να μην το έχω κάνει ακόμα» κατέληγε η Μπέττυ Μαγγίρα.

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