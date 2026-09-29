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Οι κριτές επισήμαναν την έλλειψη εμπειρίας του διαγωνιζόμενου, ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τόνισε ότι το ύψος του αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για τον χώρο.

Παρά τη θετική ψήφο του Λάκη Γαβαλά, η πλειοψηφία των κριτών απέρριψε τον νεαρό, κρίνοντας πως χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση και επαγγελματική προετοιμασία.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση, δηλώνοντας ωστόσο αποφασισμένος να συνεχίσει την ενασχόλησή του με το μόντελινγκ.

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Στις auditions του «GNTM» βρέθηκε ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, διεκδικώντας μια θέση στον νέο κύκλο του ριάλιτι μόδας.

Ο νεαρός, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ τους τελευταίους έξι μήνες, παρουσιάστηκε μπροστά στους κριτές με μαγιό και στη συνέχεια έκανε τις πόζες που του ζητήθηκαν. Η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν εκείνη που τον αναγνώρισε, ενώ μετά την audition ακολούθησαν τα σχόλια των κριτών για την εμφάνιση και την παρουσία του.

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Η Μπέττυ Μαγγίρα στάθηκε κυρίως στην έλλειψη εμπειρίας του, αλλά και στο άγχος που φάνηκε να έχει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Θέλει από εσένα λίγη προσπάθεια, να αποκτήσεις λίγο εμπειρία, να ξεαγχωθείς, να χαλαρώσεις, να μάθεις να περπατάς και να ποζάρεις σωστά. Θέλει λίγο να το δουλέψεις, είσαι λίγο άγουρος ακόμα», του είπε.

Από την πλευρά της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στο ύψος του 21χρονου, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα στην προσπάθειά του στον χώρο της μόδας.

«Αν είχες 10 πόντους παραπάνω και ήσουν 1,90, θα φαινόσουν πιο άντρας και σίγουρα στη μόδα θα είχες μία πολύ ξεχωριστή θέση. Προς το παρόν το ύψος σε περιορίζει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχεις εμπειρία πάνω στη μόδα, οπότε εδώ στο σόου, πιστεύω ότι θα σου είναι δύσκολο να προχωρήσεις» του είπε, δίνοντάς του το πρώτο «όχι».

Το «ναι» του Λάκη Γαβαλά δεν ήταν αρκετό

Διαφορετική άποψη είχε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος θεώρησε πως το άγχος επηρέασε την εικόνα του Μπάμπη Λαζαρίδη και αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία.

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«Λόγω του άγχους που έχεις, θα ήθελα να είμαι επιεικής σήμερα μαζί σου. Θα το πάρω στην ευθύνη μου και θα σου πω ένα “ναι”», ανέφερε.

Ωστόσο, το «ναι» του Λάκη Γαβαλά δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει την πρόκριση του 21χρονου στην επόμενη φάση. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρήκε σύμφωνους την Μπέττυ Μαγγίρα, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Άγγελο Μπράτη, με τους κριτές να καταλήγουν πως ο νεαρός χρειάζεται περισσότερο χρόνο και εμπειρία στον χώρο του μόντελινγκ.

Η Μπέττυ Μαγγίρα του εξήγησε:

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«Είσαι ένα πάρα πολύ συμπαθητικό αγόρι, ήρθες όμως πάρα πολύ αγχωμένος και μαγκωμένος. Θέλεις δουλειά, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν κάνεις για τον χώρο. Σίγουρα το ύψος δεν βοηθάει, θα πρέπει να δουλέψεις και χαλαρώσεις».

«Πίστευα ότι το άξιζα»

Μετά την ολοκλήρωση της audition, ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απόφαση των κριτών. Όπως δήλωσε, δεν περίμενε να ακούσει τα συγκεκριμένα σχόλια και πίστευε ότι άξιζε να συνεχίσει στον διαγωνισμό.

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«Δεν νιώθω σίγουρα καλά που δεν πέρασα, κυρίως γιατί πίστευα ότι το άξιζα. Τα “όχι” δεν τα περίμενα καθόλου, είναι η αλήθεια. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, θα συνεχίσω στο μόντελινγκ», δήλωσε μετά την audition.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο GNTM, ο 21χρονος μίλησε και για ένα τατουάζ που έχει στον ώμο του και είναι αφιερωμένο στον παππού του, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

«Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει ήταν όταν έχασα τον παππού μου, ήταν στη δεύτερη καραντίνα. Με άλλαξε ως άνθρωπο και με εξέλιξε σε έναν καλύτερο εαυτό μου», ανέφερε.

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Ο Μπάμπης Λαζαρίδης αναφέρθηκε ακόμη στη σχέση του με τη μητέρα του, Αγγελική Ηλιάδη, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο που τον ενθαρρύνει να κυνηγά τα όνειρά του. Η τραγουδίστρια, πάντως, δεν κατάφερε να είναι παρούσα στη συγκεκριμένη audition, καθώς την ίδια ημέρα είχε προγραμματισμένη συναυλία στην Κοζάνη.

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