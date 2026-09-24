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Η Αγγελική Ηλιάδη τοποθετήθηκε δημόσια για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και καλώντας τους ακολούθους της να αντιδράσουν και να关注σουν όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην περίοδο της πανδημίας και στις συζητήσεις που είχαν γίνει τότε σχετικά με τον εμβολιασμό.

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«Έτσι είναι παιδιά δυστυχώς, δεν θα ξεχάσω που λυσσάγανε τότε γιατί ενδιαφερόντουσαν πολύ για την υγεία μας, να κάνουμε τα εμβόλια. Και τα λέγαμε…», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, διατύπωσε τους ισχυρισμούς της σχετικά με τις συνέπειες των εμβολίων, λέγοντας: «Να λοιπόν που έφτασε η στιγμή να το παραδεχτούν και δημόσια. Έχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκη. Ό,τι λέει το κράτος θα πρέπει να πιστεύετε ακριβώς το αντίθετο».

Η Αγγελική Ηλιάδη εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία της για όσα συμβαίνουν διεθνώς, υποστηρίζοντας ότι οι εποχές που διανύουμε είναι «περίεργες» και χαρακτηρίζοντας την κατάσταση που βιώνουμε «εφιάλτη».

«Θεός φυλάξοι και τι μας ετοιμάζουν ακόμα. Τουλάχιστον να κάνουμε κάτι. Πότε θα έρθει η στιγμή που θα επαναστατήσουμε… Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τα γεγονότα που γίνονται ανά τον κόσμο. Κοιτάξτε παιδιά λίγο τι γίνεται δεξιά και αριστερά, ζούμε σε περίεργες εποχές», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, στάθηκε ιδιαίτερα στα παιδιά και στο μέλλον τους, τονίζοντας: «Τουλάχιστον να φροντίσουμε τα παιδιά μας να βρούνε κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκαμε εμείς. Για τα παιδιά μας, που, σε τι κόσμο; Αυτός είναι εφιάλτης που ζούμε. Από όλες τις απόψεις».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της Αγγελικής Ηλιάδη για το τέλος της συνεργασίας της με τον μάνατζέρ της, Χρήστο Παπαμήτρο. Τότε, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί σε γεγονότα και συμπεριφορές του πρώην συνεργάτη της που, όπως είχε υποστηρίξει, «ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού».