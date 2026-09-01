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Με ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο από τη θάλασσα επέλεξε η Μαρία Ναυπλιώτου να αποχαιρετήσει το φετινό καλοκαίρι.

Η ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο περπατά στην ακτή φορώντας το μαγιό της, ενώ στο φόντο δεσπόζει το ηλιοβασίλεμα.

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Στη συνέχεια, η Μαρία Ναυπλιώτου μπαίνει στη θάλασσα, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το τελευταίο καλοκαιρινό της στιγμιότυπο.

«Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποχαιρετώντας έτσι τον Αύγουστο και μαζί του το καλοκαίρι.