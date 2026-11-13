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Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε η πρόσφατη παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από το κυβερνητικό σχήμα.

Η Βάσια Αναστασίου κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για κουλτούρα αναξιοκρατίας και διαφθοράς, ζητώντας την επικράτηση της προσωπικής αξίας έναντι των προνομίων.

Η Σοφία Βούλτεψη απάντησε επικαλούμενη περιστατικά διαφθοράς από την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όπως το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου.

Οι δύο πλευρές διαφώνησαν επίσης για τη σημασία της πλατφόρμας Διαύγεια και τις πολιτικές ευθύνες των κομμάτων τους.

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Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου η τηλεοπτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, και την πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου. Αφορμή στάθηκε η υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο οποίος παραιτήθηκε την Πέμπτη από τη θέση του στο κυβερνητικό σχήμα.

Η συζήτηση φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και γρήγορα επικεντρώθηκε σε ζητήματα αξιοκρατίας, διαφθοράς και πολιτικής ευθύνης, με τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν αιχμηρές αναφορές για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις πρακτικές του ΠΑΣΟΚ κατά το παρελθόν.

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Αναστασίου: «Μια κουλτούρα διαφθοράς, η οποία εμένα με τρομάζει»

Την αρχή έκανε η Βάσια Αναστασίου, η οποία αναφέρθηκε στην υπόθεση Τσαβδαρίδη, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε φαινόμενα αναξιοκρατίας και προνομιακής μεταχείρισης.

Όπως υποστήριξε, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόμμα στο οποίο εντοπίζονται αντίστοιχα περιστατικά, θα πρέπει να σταματήσουν οι πρακτικές που βασίζονται σε συγγενικές σχέσεις, επώνυμα και προνόμια, δίνοντας τη θέση τους στην αξιολόγηση της προσπάθειας και της προσωπικής αξίας.

«Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, για όποιο κόμμα και αν αφορά, εν προκειμένω αφορά τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τελειώσει ο μπάρμπας στην Κορώνη, το επώνυμο, το προνόμιο. Να λειτουργήσει ο κόπος και η αξία. Βλέπουμε μια κουλτούρα αναξιοκρατίας, μια κουλτούρα διαφθοράς, η οποία εμένα με τρομάζει», ανέφερε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία απάντησε με αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. «Γιατί τρομάζεις, Βάσια μου; Επί ΠΑΣΟΚ η διαφθορά έγινε θεσμοθετημένη», σχολίασε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Η Βάσια Αναστασίου ανταπάντησε ζητώντας από τη συνομιλήτριά της να κατονομάσει έναν υπουργό του ΠΑΣΟΚ που προχώρησε σε ψευδή μοριοδότηση του παιδιού του, παραπέμποντας στην υπόθεση που αφορά τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

Η αναφορά στο 1993 και η αντιπαράθεση για τη Διαύγεια

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τη Σοφία Βούλτεψη να επικαλείται νομοθετική αλλαγή του 1993, όταν, όπως υποστήριξε, μετά την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, η απιστία περί την υπηρεσία μετατράπηκε σε πλημμέλημα, με αποτέλεσμα να αθωωθούν όσοι εμπλέκονταν.

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«Το 1993, μόλις γυρίσατε στην εξουσία, κάνατε την απιστία περί την υπηρεσία πλημμέλημα και αθωώθηκαν όλοι. Δεν θέλω να συμψηφίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στη συζήτηση παρενέβη ο δημοσιογράφος Πιτταράς, ο οποίος υπενθύμισε ότι τη Διαύγεια την καθιέρωσε ο Γιώργος Παπανδρέου. «Τη Διαύγεια την έκανε ο Παπανδρέου», σημείωσε, με τη Σοφία Βούλτεψη να απαντά σκωπτικά: «Για τον εαυτό του».

Ο δημοσιογράφος επανήλθε, επισημαίνοντας ότι μέσω της Διαύγειας ήρθε στο φως η υπόθεση Τσαβδαρίδη. Από την πλευρά της, η Βάσια Αναστασίου υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε την πολιτική πρωτοβουλία να θεσπίσει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, θέτοντας παράλληλα ερώτημα προς τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις ενέργειες του κόμματός της για την αντιμετώπιση αντίστοιχων φαινομένων.

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«Κυρία Βούλτεψη, τουλάχιστον είχαμε τη μαγκιά και για το κόμμα μας να την κάνουμε τη Διαύγεια. Εσείς τι κάνατε για να καθαρίσει το κόμμα σας;», ανέφερε.

Η απάντηση της Σοφίας Βούλτεψη ήταν νέα αναφορά σε παλαιότερη υπόθεση που αφορά το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου. «Είχατε το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, το οποίο με νόμο το αθωώσατε», δήλωσε.

«Τσαβδαρίδης, Μπεκίρης, Λαζαρίδης»: Νέες αιχμές για την αξιοκρατία

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τη Βάσια Αναστασίου να επιμένει ότι το ζήτημα που θέτει αφορά την αξιοκρατία και τη διαφθορά στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα.

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«Εγώ καταδικάζω την αναξιοκρατία και τη διαφθορά και αυτό συμβαίνει σήμερα», τόνισε.

Η Σοφία Βούλτεψη επιχείρησε να διακόψει τη συζήτηση, λέγοντας: «Κάτσε βρε Βάσια μου, τα είπες».

Ωστόσο, η πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ συνέχισε, αναφέροντας ονομαστικά τους Τσαβδαρίδη, Μπεκίρη και Λαζαρίδη, ενώ πρόσθεσε την αιχμηρή φράση «με πτυχίο από το σουβλατζίδικο».

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Η αναφορά προκάλεσε νέα αντίδραση από τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία απάντησε: «Τώρα θέλεις να λέω ποιοι παραιτήθηκαν επί ΠΑΣΟΚ;».

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Η Βάσια Αναστασίου έκλεισε τη δική της τοποθέτηση επαναφέροντας το ζήτημα στη σημερινή πολιτική κατάσταση και χρησιμοποιώντας τις φράσεις «Ελλάδα 2.0, Ελλάδα 2.0!» και «Υπάρχει μια στρατιά αναξιοκρατίας και ψευτών».

Η τηλεοπτική συζήτηση ολοκληρώθηκε με τις δύο πλευρές να διατηρούν τις διαφορετικές τους θέσεις, καθώς η υπόθεση Τσαβδαρίδη αποτέλεσε αφορμή για ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τις ευθύνες των κομμάτων, τόσο στη σημερινή όσο και σε προηγούμενες περιόδους διακυβέρνησης.

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