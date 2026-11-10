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Κυβερνητικές πηγές υποστήριξαν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ερωτήματα που είχαν ήδη απαντηθεί από τον πρωθυπουργό σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι το γαλλικό έγγραφο δεν δημιουργεί νομικά ζητήματα ή προηγούμενο για την ελληνική πλευρά στην περιοχή.

Το ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις κυβερνητικές αιτιάσεις και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αποφεύγει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και την παροχή επαρκών εξηγήσεων.

Η αξιωματική αντιπολίτευση επανέφερε τα ερωτήματα σχετικά με το αν η γαλλική διακοίνωση έγινε για λογαριασμό της Ελλάδας και αν είχε την έγκρισή της.

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Σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση της γαλλικής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με τις κυβερνητικές πηγές να απαντούν αρχικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τη Χαριλάου Τρικούπη να επανέρχεται, απορρίπτοντας τις κυβερνητικές αιτιάσεις.

Ειδικότερα, κυβερνητικές πηγές σχολίασαν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να έχει προηγουμένως ενημερωθεί για τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, προτού θέσει ερωτήματα στη Βουλή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Όπως ανέφεραν, τα ερωτήματα που διατύπωσε ο κ. Ανδρουλάκης είχαν ήδη απαντηθεί λίγες ώρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο συνέδριο «Greece Talks», που διοργανώνουν το «Πρώτο Θέμα» και το Travel.gr.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το έγγραφο που έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα για την ελληνική κυβέρνηση, ενώ υπογράμμισε ότι η ενημέρωση που παρασχέθηκε από τη Γαλλία προς την Τουρκία δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο ούτε μπορεί να εκληφθεί ως αίτημα αδειοδότησης.

Παράλληλα, οι κυβερνητικές πηγές υπενθύμισαν ότι η κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί την ενημέρωση της Βουλής, σημειώνοντας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε και πρόσφατα. Επικαλέστηκαν, μάλιστα, την επισήμανση του πρωθυπουργού σχετικά με τις διαρροές από συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών, θέτοντας το ζήτημα της διαστρέβλωσης του περιεχομένου της ενημέρωσης που παρέχεται στους βουλευτές. Καταλήγοντας, τόνισαν ότι, παρά το θεμιτό της πολιτικής αντιπαράθεσης, τα εθνικά ζητήματα απαιτούν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, υποχρέωση που αφορά όλους.

Η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήρθε στη συνέχεια, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις και να υποστηρίζει ότι, εάν ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει επαρκείς απαντήσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα χρειαζόταν να θέσει τα συγκεκριμένα ερωτήματα από το βήμα της Βουλής. Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, αναφέροντας ότι είναι «εσχάτως μόνιμα απών και κρυπτόμενος» από την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Το ΠΑΣΟΚ επανέφερε, παράλληλα, τα δύο ερωτήματα που είχε θέσει ο πρόεδρός του σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση: εάν αυτή έγινε στο όνομα της Ελλάδας και εάν το περιεχόμενό της εγκρίθηκε από την ελληνική πλευρά.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις κυβερνητικές αναφορές περί πατριωτικής συνέπειας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Όχι υποδείξεις πατριωτικής συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ». Παράλληλα, στράφηκε και κατά του Μεγάρου Μαξίμου για τη στάση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι, εάν υπήρχε λόγος για κυβερνητική επίπληξη, αυτή θα έπρεπε να απευθυνθεί στον ίδιο, καθώς, όπως καταγγέλλει, κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απευθυνθεί στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.