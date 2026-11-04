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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εύνοια προς τα funds και κάλεσε το οικονομικό επιτελείο να υιοθετήσει τις προτάσεις του για το ιδιωτικό χρέος.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέρριψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ως μη εφαρμόσιμες, υποστηρίζοντας ότι θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε σε προσωπικό επίπεδο με αιχμές για την πολιτική διαδρομή των δύο στελεχών και τη στρατηγική των κομμάτων τους.

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Σε έναν γύρο σκληρής αντιπαράθεσης επιδόθηκαν οι Κυριάκος Πιερρακάκης και Νίκος Ανδρουλάκης στο κοινοβουλευτικό τερέν με φόντο τα κόκκινα δάνεια, τα funds, τους servicers, το επίμαχο άρθρο 23 που απέσυρε το οικονομικό επιτελείο αλλά και την τροπολογία που κατέθεσε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με δυο παρεμβάσεις υπερ των δανειοληπτών.

«Επτάμιση χρόνια δεν βλέπατε την ασύδοτη αγορά; Οι εκβιασμοί και η εξάντληση είναι καθημερινότητα για τους δανειολήπτες. Είστε Πόντιοι Πιλάτοι εις βάρος της κοινωνίας και υπέρ των προνομίων των funds» επιτέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας πως το επίμαχο άρθρο 23 που απέσυρε η κυβέρνηση συνιστούσε «απόπειρα εξόντωσης των δανειοληπτών, γραμμένο από τα χέρια των εταιρειών πιστώσεων». Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Κυριάκο Πιερρακάκη τόνισε πως «μας είπατε πως είμαστε νεροκουβαλητές, επειδή δεν ψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Νεροκουβαλητές των funds είστε εσείς κύριε Πιερρακάκη» και κάλεσε την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να κάνει δεκτή την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση της εκτελεστότητας στις συμβάσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού.

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Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε την κυβέρνηση να εισάγει προς συζήτηση την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, δεσμευόμενος πως «θα γίνει νόμος του κράτους μετά της εθνικές εκλογές» και πως θα «προστατεύσει πραγματικά την πρώτη κατοικία». «Πού είναι ο πρωθυπουργός; Υποτιμά το ζήτημα των κόκκινων δανείων, που είναι το ένα τρίτο του ΑΕΠ της χώρας;», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως «πούλησε 20 εκατ. ευρώ κόκκινα δάνεια στα funds».

Πιερρακάκης: «Τινάζουν την μπάνκα στον αέρα οι προτάσεις σας»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως «είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πράγματα μαζί, ένα κομμάτι όμως όσων προτείνετε, τινάζει την μπάνκα στον αέρα, σε αυτό δεν μπορούμε να συναινέσουμε», σχολιάζοντας πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος «δεν είναι εφαρμόσιμη». «Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά σε ευάλωτους και μεσαία τάξη. Εμείς αναζητάμε τη χρυσή τομή. Τινάζουν την μπάνκα στον αέρα οι προτάσεις σας» όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Μπορεί να μην το θυμάστε γιατί ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» – «Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να βγείτε του Τσίπρα από τα Αριστερά»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον Κυριάκο Πιερρακάκη μιλώντας για την πορεία του πολιτικού του αντιπάλου στην πολιτική. «Η ΝΔ είναι εκείνη που οδήγησε τη χώρα σε 15% έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Μπορεί να μην το θυμάστε, γιατί ήσασταν τότε στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα» σχολίασε με νόημα ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον υπουργό, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως το κόμμα του θα ψηφίσει υπέρ όποιας διάταξης βοηθά την κοινωνία.

«Τούτοι εδώ είναι Τσίπρας. Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να του βγείτε από τα Αριστερά!», αντέτεινε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας ενόχληση τόσο στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και και σε εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κάθε φορά έρχεστε εδώ με την ίδια εμπαθή, μονότονη, προσωπική επίθεση. Σας κατανοώ. Χαίρομαι που επί 10 χρόνια είμαι σε μια παράταξη ευρωπαϊκή, μεταρρυθμιστική, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, όχι στο παρελθόν. Αν αναζητείτε υπεύθυνο για το ότι διεκδικείτε τη δεύτερη ή τρίτη θέση, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί τρίτη τετραετία, τότε μην κοιτάτε εμένα, αλλά πηγαίνετε στον κοντινότερο καθρέφτη» πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης προς την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη.