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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το άρθρο 23, το οποίο χαρακτηρίζει «δώρο» της Νέας Δημοκρατίας προς τα funds εις βάρος των δανειοληπτών, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόσυρση της επίμαχης διάταξης ήρθε μετά την κοινωνική κατακραυγή και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση δεν θεωρείται λήξασα.

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Παράλληλα, καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή την Τετάρτη, τονίζοντας ότι η απόσυρση του άρθρου δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από την υποχρέωση να λογοδοτήσει.

«Το άρθρο 23 ήταν άλλο ένα δώρο της Νέας Δημοκρατίας στα funds, εις βάρος των δανειοληπτών. Σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε. Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλήγει απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Κύριε Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτη οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή. Γιατί στη Δημοκρατία δεν ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας».