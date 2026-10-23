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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν προσβολή για την κοινή ανθρωπιά και την ανάγκη αντιμετώπισης του φανατισμού.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του στους πληττόμενους χριστιανικούς πληθυσμούς.

Ο Ιορδανός υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε την επίθεση έργο εξτρεμιστών, ενώ δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για το περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής.

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Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης καταδίκασαν από κοινού την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμα 34 πολίτες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός καταδίκασε με τον «πιο κατηγορηματικό τρόπο» την επίθεση της Ιορδανίας, τονίζοντας παράλληλα ότι τέτοιες επιθέσεις σε αθώους ανθρώπους αποτελούν «προσβολή για την κοινή μας ανθρωπιά».

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Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Κάρακ της Ιορδανίας. Οι επιθέσεις σε αθώους ανθρώπους και τόπους λατρείας αποτελούν προσβολή για την κοινή μας ανθρωπιά. Οι βαθύτερες συλλυπητήριές μου στις οικογένειες των θυμάτων και στον ιορδανικό λαό. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ιορδανίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και να εξαλείψουμε τον φανατισμό, στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο».

I strongly condemn the terrorist attack on the Greek Orthodox Church of St. George in Karak, Jordan. Attacks on innocent people and places of worship are an affront to our shared humanity. My deepest condolences to the victims’ families and the Jordanian people. Greece stands… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 23, 2026

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ήρθε σε επικοινωνία με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, εκφράζοντάς του τα συλλυπητήρια για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης.

«Επικοινώνησα νωρίτερα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο και εξέφρασα τα συλλυπητήρια μου για τα θύματα της αιματηρής επίθεσης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ, Αλ-Καράκ στην Ιορδανία.

Η αποτρόπαια ενέργεια συνέβη στη διάρκεια θρησκευτικής τελετής με αποτέλεσμα τη δολοφονία και τον τραυματισμό δεκάδων πιστών.

Καταδικάζω την τρομοκρατία και το θρησκευτικό μίσος και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους χριστιανικούς πληθυσμούς και τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εξτρεμιστικών επιθέσεων πολλές φορές».

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Δείτε βίντεο από τη στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης:

VIDEO: Terrorist attack on the Greek Orthodox Church of Saint George in Jordan — at least seven dead and dozens injured! https://t.co/6kQUdk0U7b — Orthodox Christian (@orthodox_33ad) October 23, 2026

A heinous terrorist attack against Saint George Greek Orthodox Church in Jordan has killed six people and injured many others. When an al-Qaeda commander is elevated to the presidency of a neighboring country, the consequences extend far beyond its borders. https://t.co/cxaHmFUUms — Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) October 23, 2026

@c4news At least seven people have been killed and 34 are injured after gunmen opened fire at a Green Orthodox funeral in Jordan. Survivors say they heard an explosion when the funeral procession started before a number of masked attackers stormed the Hamoud Church in the Karak governorate, shooting at attendees for several minutes. There was no immediate claim of responsibility for the attack, but Jordan’s interior minister said the attack was carried out by a group of ‘extremists’. #Jordan #Karak #MiddleEast #C4News Advertisement ♬ son original – Channel 4 News