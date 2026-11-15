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Σε θάνατο διά απαγχονισμού καταδικάστηκαν τρεις άνδρες στην Ιορδανία για την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ στις 23 Οκτωβρίου.

Από την επίθεση εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε κηδεία που τελούνταν στην εκκλησία.

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Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις δράστες, δύο αδέλφια από την Ιορδανία και ένας συγγενής τους εξ αγχιστείας, διέφυγαν μετά την επίθεση και συνελήφθησαν τρεις ημέρες αργότερα.

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο ιορδανικός στρατός γνωστοποίησε ότι το Κρατικό Δικαστήριο Ασφαλείας εξέδωσε την απόφαση επιβολής της θανατικής ποινής διά απαγχονισμού στους τρεις άνδρες που πραγματοποίησαν την τρομοκρατική επίθεση στην εκκλησία.

Οι κατηγορίες σε βάρος των δραστών

Το δικαστήριο έκρινε τους τρεις άνδρες ένοχους για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών που είχαν ως αποτέλεσμα ανθρώπινες απώλειες, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με την οπλοκατοχή, τη συνωμοσία για την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και την προώθηση των ιδεών τρομοκρατικής οργάνωσης.

Παράλληλα, ένας από τους καταδικασθέντες κρίθηκε ένοχος και για την παροχή χρηματοδότησης με σκοπό την ενίσχυση τρομοκρατικών ενεργειών.

Στα τέλη Οκτωβρίου, οι ιορδανικές δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση, έπειτα από ένοπλη συμπλοκή μαζί τους. Η επίθεση είχε σημειωθεί στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στην επαρχία Καράκ.

Η περιοχή αποτελεί τόπο κατοικίας μεγάλου μέρους της χριστιανικής κοινότητας της Ιορδανίας, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 300.000 άτομα, σε μια χώρα με συνολικό πληθυσμό 11,5 εκατομμυρίων.

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Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ είχε προειδοποιήσει μετά το περιστατικό ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν με τις αυστηρότερες ποινές. Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και έδωσε εντολή να επανεξεταστούν τα μέτρα και οι διαδικασίες ασφαλείας για την αντιμετώπιση παρόμοιων επιθέσεων.

Πηγή: aljazeera.com

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