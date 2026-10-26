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Οι αρχές αφαλείας της Ιορδανίας συνέλαβαν τριά άτομα ως ύποπτα για την ένοπλη επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία με τους εννέα νεκρούς και τους 25 τραυματίες. Οι συλλήψεις ήρθαν μια ημέρα μετά και την τέλεση των κηδειών των θυμάτων.

Η επίθεση της Παρασκευής, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κηδείας σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ —περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμμάν.

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Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί διήρκεσαν αρκετά λεπτά.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι οι ύποπτοι εντοπίστηκαν ενώ κρύβονταν σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Καράκ. Σύμφωνα με δήλωση της Διεύθυνσης που δημοσιεύθηκε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι ύποπτοι αρνήθηκαν να παραδοθούν και επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες ανταπέδωσαν τα πυρά και, αφού τους τραυμάτισαν, προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ στην κατοχή των υπόπτων βρέθηκαν πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

Οι ιορδανικές αρχές δήλωσαν ότι η βίαιη ενέργεια διαπράχθηκε από «εξτρεμιστές τρομοκράτες». Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

«Η τρομοκρατία δεν έχει θέση ανάμεσά μας», ανέφερε η Διεύθυνση, προσθέτοντας ότι οι ύποπτοι είχαν την «τύχη που τους άξιζε».

Ο Βασιλιάς Αμπντουλάχ, σύμμαχος των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ισλαμιστικών οργανώσεων, έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να απαντήσουν με «σιδηρά πυγμή» στη σπάνια αυτή επίθεση εναντίον της χριστιανικής μειονότητας.

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Τέτοιου είδους βία είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη στην Ιορδανία, ένα σχετικά σταθερό κράτος στη Μέση Ανατολή, αν και οι αρχές δηλώνουν ότι, με την πάροδο των ετών, έχουν αποτρέψει αρκετά σχέδια ισλαμιστών μαχητών.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας δεν κατονόμασε τους υπόπτους, ούτε αποκάλυψε δημόσια τυχόν διασυνδέσεις τους με ισλαμιστικές μαχητικές οργανώσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μαζέν αλ-Φαράγια, δήλωσε ότι οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες που οδήγησαν νεαρά άτομα στον εξτρεμισμό και ότι θα λογοδοτήσει όποιος αποδειχθεί ότι συμμετείχε στην επίθεση.

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