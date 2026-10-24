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Οι ιορδανικές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό πράξη εξτρεμιστικής τρομοκρατίας και έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που παραμένουν ασύλληπτοι.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα καταδίκασε την επίθεση και δεσμεύτηκε για την αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων, ενώ οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, με τις αρχές να δηλώνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστεί η πιθανή διασύνδεση των δραστών με τρομοκρατικές οργανώσεις.

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Η λειτουργία είχε μόλις ξεκινήσει στον ναό στην Ιορδανία χθες, όταν ο Νάσερ αλ Μπουρκάν άκουσε έναν θόρυβο που νόμιζε πως επρόκειτο για ένα κλιματιστικό που είχε εκραγεί. Όμως, οι ριπές συνεχίζονταν και σύντομα συνειδητοποίησε πως επρόκειτο για πυροβολισμούς.

Ορισμένοι έτρεξαν για να γλυτώσουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι, κάποιοι αιμορραγώντας, προσπάθησαν να κρυφτούν μέσα στον ναό, όπου τελούταν η νεκρώσιμος ακολουθία για έναν συγγενή του.

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Όταν τελικά οι πυροβολισμοί σταμάτησαν, έπειτα από αρκετά λεπτά, ο Μπουρκάν είπε ότι κατάφερε να δει καθαρά τους δράστες της επίθεσης, την οποία οι ιορδανικές αρχές χαρακτήρισαν πράξη εξτρεμιστικής τρομοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων.

«Όταν επιτέλους επικράτησε ησυχία, κοίταξα έξω από το παράθυρο πίσω μου και είδα δύο άτομα — ο ένας είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ενώ ο άλλος όχι και κρατούσε ένα περίστροφο», δήλωσε ο Μπουρκάν, δικηγόρος στο επάγγελμα.

Όπως ανέφερε, ένας από τους δράστες, ο οποίος στεκόταν σε απόσταση περίπου δύο μέτρων, έστρεψε το πιστόλι προς το μέρος του και άρχισε να πυροβολεί. Τα θραύσματα από τα σπασμένα τζάμια τού προκάλεσαν αιμορραγία στο πρόσωπο. Ο ίδιος είπε σε όσους ήθελαν να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες πως ήταν καλά.

Ο γιος τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι

Λίγο αργότερα, ο γιος του, ο οποίος επίσης παρευρισκόταν στη λειτουργία, του τηλεφώνησε για να του πει ότι είχε δεχθεί σφαίρα στο πόδι και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

Η επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Χαμούντ, στο κυβερνείο Καράκ, περίπου 120 χλμ. νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμάν, προκάλεσε σοκ κοινότητα, μέρος της χριστιανικής μειονότητας της Ιορδανίας.

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Τέτοιες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Ιορδανία, αν και οι αρχές του βασιλείου, συμμάχου των ΗΠΑ, λένε ότι έχουν επανειλημμένα αποτρέψει σχέδια ισλαμιστών μαχητών τα τελευταία χρόνια.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, εταίρος των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ισλαμιστικών οργανώσεων, επισκέφθηκε το Καράκ ώρες μετά την επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν «με σιδηρά πυγμή».

Οι αρχές δήλωσαν ότι εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, προσθέτοντας ότι ήταν πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί εάν σχετίζονται με γνωστές ομάδες εντός ή εκτός Ιορδανίας.

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Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν σε εμπορικά κέντρα, ξένες πρεσβείες και άλλες τοποθεσίες σε όλη την Ιορδανία, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στο Αμάν, καθώς οι αρχές αναζητούν τους ενόπλους που τραυμάτισαν επίσης 40 άτομα.

Νέος απολογισμός – 8 οι νεκροί

Ένας άνθρωπος που είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, εναντίον μίας εκκλησίας στη νότια Ιορδανία υπέκυψε στα τραύματά του, με αποτέλεσμα να ανέλθει σε οκτώ ο αριθμός των νεκρών, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ιμπραχίμ αλ Μπντουρ.

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Διευκρίνισε πως 26 άνθρωποι που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατέγραψαν την Παρασκευή επτά νεκρούς και 34 τραυματίες.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας οι επιτιθέμενοι, που καταζητούνται, εισήλθαν στον περίβολο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας προτού ανοίξουν πυρ προς την κατεύθυνση των ανθρώπων που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή.

Η επαρχία Καράκ, που έχει περίπου 375.000 κατοίκους, φιλοξενεί μια σημαντική χριστιανική κοινότητα.

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Σύμφωνα μες το υπουργείο Τουρισμού, οι χριστιανοί αντιπροσωπεύουν το 2-3% του πληθυσμού της χώρας, που είναι στη πλειονότητά τους σουνίτες μουσουλμάνοι.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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