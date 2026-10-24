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Την άμεση παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του προς τη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ, μετά την καταγγελλόμενη βομβιστική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε επτά πιστούς, ενώ πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν.

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«Εγκληματικά απούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση»

Ο Νίκος Φαραντούρης καταγγέλλει την αδράνεια των ευρωπαϊκών θεσμών απέναντι στις επιθέσεις κατά χριστιανικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων.

Υπενθυμίζει την επίσκεψή του στη Συρία πριν από ενάμιση χρόνο, όπου, όπως δηλώνει, διαπίστωσε διώξεις και εκτοπισμούς χριστιανών και Αλαουιτών.

Παραπέμπει επίσης στην πολύνεκρη βομβιστική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία της Δαμασκού, επισημαίνοντας ότι είχε προειδοποιήσει εγκαίρως την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, για τον κίνδυνο κλιμάκωσης.

Όπως γνωστοποιεί, προχώρησε σε νέα ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Κάγια Κάλας.

«Ο πρωθυπουργός να μεταβεί στην Ιορδανία»

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Ο ευρωβουλευτής καλεί την ελληνική κυβέρνηση να μην περιοριστεί σε καταδικαστικές δηλώσεις.

«Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών και ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια θα πρέπει να δείξουν ότι η Ελλάδα είναι παρούσα», τονίζει, ζητώντας επισκέψεις τόσο στην Ιορδανία όσο και στη Δαμασκό.

«Δεν πρέπει να περιοριστούμε σε δηλώσεις»

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Ο Νίκος Φαραντούρης υπογραμμίζει τους ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς της Ελλάδας με τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αντιοχείας, αντιπαραβάλλοντας την ελληνική στάση με την ενεργό διπλωματική παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή.

Ανακοινώνει, τέλος, την πρόθεσή του να επισκεφθεί προσωπικά την Ιορδανία και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

«Δεν πρέπει να περιοριστούμε σε δηλώσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε σε δράση», καταλήγει.

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