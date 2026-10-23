Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ της Ιορδανίας.

Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια επικήδειας τελετής, προκαλώντας την άμεση έναρξη ερευνών από τις αρχές για τον εντοπισμό των δραστών.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη του στον ιορδανικό λαό.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων καταδίκασε επίσης το περιστατικό, δηλώνοντας πως καμία πράξη βίας δεν θα αναγκάσει τους χριστιανούς να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σήμερα έπειτα από τρομοκρατική επίθεση μέσα σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη νότια Ιορδανία, γεγονός που προκάλεσε τις αντιδράσεις του υπουργού Εσωτερικών της χώρας.

«Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, ενώ περίπου δέκα άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας. Είκοσι επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται.

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«Δύο ένοπλοι βγήκαν από ένα όχημα και άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια μιας επικήδειας τελετής που έφευγε από την εκκλησία στο Χαμούντ», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό των δραστών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχάμεντ αλ Μομάνι ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας.

🇯🇴 More security footage has emerged showing the attackers from today’s shooting in Jordan… One of their weapons apparently MALFUNCTIONED before they reached the church. There were 3 attackers, one carrying an automatic weapon, and two armed with handguns. One of the attackers appears to have suffered a weapons malfunction and therefore did not make it to the church or participate in the shooting… Writer: Samuel https://t.co/FlcC3siQMQ October 23, 2026

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka ότι τα άτομα πυροβόλησαν για πέντε λεπτά πριν φύγουν.

Σύμφωνα με αυτόν, 150 έως 200 άτομα ήταν παρόντα τη στιγμή των πυροβολισμών, τόσο εντός όσο και εκτός της εκκλησίας.

🚨🇯🇴 At least 7 KILLED after gunmen OPEN FIRE inside a #church in southern #Jordan … Attackers armed with AK-47s sprayed bullets for several minutes before fleeing. Graphic footage from inside shows some of the victims covered in blood. https://t.co/ANIR2QXcLV — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 23, 2026

Επιβεβαίωσε ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα πολλά θύματα, κυρίως μεταξύ ατόμων ηλικίας μεταξύ 50 και 70 ετών. Το Κυβερνείο Καράκ, με πληθυσμό περίπου 375.000, φιλοξενεί μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα.

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Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάρακ της Ιορδανίας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, την αλληλεγγύη μας στον ιορδανικό λαό και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», αναφέρει ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Greece unequivocally condemns the heinous terrorist attack on the Greek Orthodox Church of St. George in Karak, #Jordan 🇯🇴. @ForeignMinistry @JPatriarchate @GreeceinJordan https://t.co/AjgC3pRvp2 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 23, 2026

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση και ξεκαθάρισε ότι η βία δεν πρόκειται να οδηγήσει τους χριστιανούς στην εγκατάλειψη της γης τους.

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Βασιλιάς Αμπντάλα: «Η τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Καράκ θα αντιμετωπιστεί με την πιο σκληρή αντίδραση»

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο βασιλιάς Αμπντάλα αναφέρει: «Η τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Καράκ θα αντιμετωπιστεί με την πιο σκληρή αντίδραση. Όσοι παραπλανώνται πιστεύοντας ότι μπορούν να διχάσουν τους Ιορδανούς με τις σφαίρες τους δεν έχουν καμία ελπίδα μπροστά στην ενότητά μας.

The terrorist attack against Karak will be met with the harshest retaliation. Those who delude themselves into thinking that they can divide Jordanians with their bullets have no chance in the face of our unity. All Jordanians, from north to south, are partners in land and fate, and nothing stands between them. Our deepest condolences to the families of the martyrs and we wish a speedy recovery to those injured. Every Jordanian life is precious, and we will strike with an iron fist against those who dare to threaten our nation — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 23, 2026

Όλοι οι Ιορδανοί, από το βορρά μέχρι το νότο, είναι σύντροφοι στην ίδια γη και στο ίδιο πεπρωμένο, και τίποτα δεν μπορεί να τους χωρίσει. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των μαρτύρων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Κάθε ζωή είναι πολύτιμη και θα χτυπήσουμε με πυγμή όσους τολμούν να απειλήσουν το έθνος μας».

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Πατριάρχης Ιεροσολύμων: «Δεν θα μας αναγκάσουν να εγκαταλείψουμε τη γη μας»

Σε δήλωσή του, την οποία δημοσιεύει το Al-Mamlaka, το δημόσιο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ιορδανίας, ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ απευθύνθηκε στους πιστούς.

Ο Πατριάρχης συνέδεσε την επίθεση με την παρουσία των χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή, δηλώνοντας ότι καμία πράξη βίας δεν πρόκειται να τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

«Εάν το μήνυμα αυτής της επίθεσης έχει ως στόχο να μας ξεριζώσει από την Αγία Γη μας και να μας εκδιώξει από αυτήν, το μόνο που θα καταφέρει είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προσήλωσή μας σε αυτήν και να βαθύνει τις ρίζες μας.

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Όσο κι αν οξύνονται τα γεγονότα γύρω μας ή όσο κι αν μας πλήττουν, δεν θα μας αναγκάσουν να εγκαταλείψουμε τη γη μας».

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Al-Mamlaka